ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଲାନି ସ୍ବାମୀ, ବଚସା ପରେ 3 ଛୁଆକୁ ଧରି କେନାଲକୁ ଡେଇଁପଡିଲା ସ୍ତ୍ରୀ

ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି କେନାଲକୁ ଡେଇଁ ପଡିଲା ମାଆ ।

By Ankita

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ପରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତିନି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କେନାଲରେ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ।

ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇ ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି  । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ମଦ୍ୟପାନରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ବିବାଦ ହେଉଥିଲା।

ବାଣ୍ଡାର ନାରାୟଣୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରିଶୋରା ଗାଁରେ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ, ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ତିନି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କେନାଲରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ରୀନା (35), ପୁଅ ହିମାଂଶୁ (9 ବର୍ଷ), ପୁଅ ପ୍ରିନ୍ସ (4 ବର୍ଷ) ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷର ସାନ ପୁଅ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ରୀନା ତାଙ୍କ ମାତୃଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଦ୍ୟପାନରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଖିଳେଶ ଏହାକୁ ସହଜ କରିପାରି ନଥିଲେ ।

ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା- ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚରିତ୍ରହୀନ କହି ପିଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ରାଗି ମହିଳା ତାଙ୍କ ତିନି ପୁଅଙ୍କ ସହିତ କେନାଲରେ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କଲେ ।

ଏହି ସମୟରେ, କେନାଲ କୂଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ଚୁଡ଼ି, ଚପଲ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଘଟଣା ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

କେନାଲରେ ମା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଲା- ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟାର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ, ଡାଇଭରମାନେ କେନାଲରେ ସମସ୍ତ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ପାଇଲେ । ମୃତକଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଖିଳେଶ ମଦ୍ୟପାନ ନିଶାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ।

ସେ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ । ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ ନଥିଲେ । ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପିଟୁଥିଲେ । ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ବାନ୍ଦା ଏଏସ୍ ପି ଶିବରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତଦେହକୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ।

