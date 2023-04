‘ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ବିଜେପି ବିଦାୟକ’: ମୁକୁଲ ବିଜେପିରେ ଥବିା କହିବା ପରେ ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ

ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୁର୍ବରୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ନେତାମାନଙ୍କର ଦଳ ବଦଳ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି । ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନ ପୁର୍ବରୁ ଅନେକ ବିଜେପି ନେତା କଂଗ୍ରେସକୁ ଡିଆଁ ମାରୁଛନ୍ତି । ଏବେ ଖବର ଆସିଛି ଯେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମୂକୁଲ ରାୟ ପୁଣିଥରେ ବିଜେପି କୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଖବର ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁକୁଲ ରାୟ । ତେବେ ମୁକୁଲ ରାୟଙ୍କ ଉପରେ ତୃଣମୁଳ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜିଙ୍କ ବୟାନ ଆସିଛି ।

ମମତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ, ମୁକୁଲ ରାୟ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଟନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାର ମୁକୁଲ ରାୟ ଏକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ମୁଁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଥିଲି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ମୁଁ ବିଜେପିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ପାର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜେପିରେ ରହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।

#WATCH | "There is no question of resigning from TMC, I am not even a part of it… I have already resigned from TMC," says TMC MLA Mukul Roy pic.twitter.com/xNA2S46GOc

— ANI (@ANI) April 19, 2023