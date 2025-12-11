ଲଭ୍-ସେକ୍ସ-ଧୋକା: ଏହି କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ମହିଳା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ
Tofael Ahmed: ବାଂଲାଦେଶ ଏ ଦଳର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ତୋଫାଏଲ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜଣେ ମହିଳା ବିବାହର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବଢ଼ିପାରେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସମସ୍ୟା । କାରଣ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରମାଣକୁ ଏହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫେସବୁକରୁ ବନ୍ଧୁତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଭୀର ହୋଇଗଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁଲସନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ସାମିଉଲ ଇସଲାମ ଗୁରୁବାର (ଡିସେମ୍ବର ୧୧) ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, “ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା ନିବାରଣ ଆଇନର ଧାରା ୯(୧) ଅନୁଯାୟୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।”
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଥ୍ୟରୁଏହି ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି । କାରଣ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ସ୍ଵରୂପ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ରେକର୍ଡ, ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମରଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରମାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେବେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଡିସେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ହେବ ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟୋଫେଲ୍ ପ୍ରଥମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଫେସବୁକରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଦୁହେଁ ମେସେଞ୍ଜର ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ । ଧିରେ ଧିରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧୁତାଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା।
ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରଥମେ ମନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଟୋଫେଲ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ସେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ତାରିଖରେ ଟୋଫେଲ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁଲସନର ଏକ ହୋଟେଲକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ।
ଏହାପରେ କ୍ରିକେଟର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ। ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ କ୍ରିକେଟର ଜଣକ ଅନେକ ଥର ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିବାହ ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ, ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖରେ ଗୁଲସନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବାରମ୍ବାର ଯୌନ ହିଂସାର ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା।
କ୍ରିକବଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଟୋଫେଲଙ୍କୁ ଛଅ ସପ୍ତାହର ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜାମିନର ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା ନିବାରଣ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ସେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରି ନଥିଲେ।