ODI ପାଇଁ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା; ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମଥର ମିଳିଲା ୱାନଡେରେ ଜାଗା, ଲାଗିଲା ଲଟେରୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ODI ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଟିମ୍ । ବାଂଲାଦେଶ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ । ତେବେ ଏନେଇ ବାଂଲାଦେଶ ODI ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। T20 କ୍ରିକେଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ସୈଫ୍ ହାସନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ODI ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ନରୁଲ ହାସନ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ODI ଟିମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।
ଏସିଆ କପରେ ସୈଫ୍ ହାସନଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ
ସୈଫ୍ ହାସନ T20 ଏସିଆ କପ୍ 2025 ରେ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳର ଜଣେ ଷ୍ଟାର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସୁପର ଫୋରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ 61 ରନ ଏବଂ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ 69 ରନ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ 13 ବଲରୁ ଅପରାଜିତ 23 ରନ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ସେ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ODI ଦଳରେ ଚୟନ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି।
ଲିଟନ୍ ଦାସଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି
ନିୟମିତ T20 ଅଧିନାୟକ ଲିଟନ୍ ଦାସଙ୍କୁ 2025 ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ODI ସିରିଜରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ପରଭେଜ୍ ହୋସେନ୍ ଇମୋନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ମେହଦି ହାସନ୍ ମିରାଜଙ୍କୁ ODI ସିରିଜ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ମହମ୍ମଦ ନଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିସା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଢାକାରେ ଅଛନ୍ତି
ଅନେକ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳି ଭିସା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ODI ଦଳରେ ମନୋନୀତ ମହମ୍ମଦ ନଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ UAE ଦଳ ପାଇଁ ଭିସା ପାଇପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ODI ଅଧିନାୟକ ମେହଦି ହାସନ୍ ମିରାଜ, ନାଜମୁଲ୍ ହୋସେନ୍ ଶାଣ୍ଟୋ, ହାସନ୍ ମହମୁଦ୍, ତନଭିର ଇସଲାମ୍ ଏବଂ ନାହିଦ୍ ରାଣା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦଳରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ODI ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ODI ପରେ 11 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ 14 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଆବୁଧାବିରେ ଖେଳାଯିବ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ:
ମେହଦୀ ହାସନ ମିରାଜ (ଅଧିନାୟକ), ତାଞ୍ଜୀଦ ହାସନ, ମହମ୍ମଦ ନଇମ, ସୈଫ ହାସନ, ନାଜମୁଲ ହୁସେନ ଶାଣ୍ଟୋ, ତୋହିଦ ହ୍ରିଦୋୟ, ଜେକର ଅଲି, ଶମିମ ହୁସେନ, ନୁରୁଲ ହସନ, ରିଷାଦ ହୁସେନ, ତନଭୀର ଇସଲାମ, ତସ୍କିନ୍ ଅହମ୍ମଦ, ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ, ତଞ୍ଜୀମ ହାସନ, ହାସିନ ମହମ୍ମୁଦ, ନାହିଦ ରାଣା ।