କୋମାରେ ଖେଳାଳି… ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ କୋଚ୍ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
"ଆସିଫ୍ ନଜରୁଲ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କିପରି ଏତେ ମିଛ କହିପାରୁଛନ୍ତି"?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଭାରତ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ, ବାଂଲାଦେଶ ତାର ଦଳକୁ ଭାରତ ନ ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ICC ବାଂଲାଦେଶ ବଦଳରେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡକୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା। ଏହି ବିବାଦ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅହରହ ଜାରି ରହିଛି। ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୋଚ୍ ମହମ୍ମଦ ସଲାହୁଦ୍ଦିନ ପୂର୍ବତନ କ୍ରୀଡା ପରାମର୍ଶଦାତା ଆସିଫ୍ ନଜରୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ “ମିଛୁଆ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ବାଂଲାଦେଶୀ କୋଚ୍ ଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା:
ପୂର୍ବତନ କ୍ରୀଡା ପରାମର୍ଶଦାତା ଆସିଫ୍ ନଜରୁଲ୍ ଭାରତକୁ ଦଳ ନ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (BCB) ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ସହାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମହମ୍ମଦ ସଲାହୁଦ୍ଦିନ୍ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ସଲାହୁଦ୍ଦିନ୍ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, “ଆସିଫ୍ ନଜରୁଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମିଛ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନାହିଁ ଯେ ସେ ଏତେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ମିଛ କିପରି କହୁଛନ୍ତି।”
“ମୁଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମୋର ମୁହଁ କିପରି ଦେଖାଇବି? ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ।”
ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଝଟକା:
ସଲାହୁଦ୍ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳାଳିମାନେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ବିଷୟରେ ଜାଣି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। “ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଏ, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ୨୭ ବର୍ଷର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇଯାଏ। ତୁମେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ।”
“ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଏହା ଜାତୀୟ କାରଣରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଜାତୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତେବେ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ କ୍ଷତି ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅ, ତେବେ ମୁଁ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷତି ବିଷୟରେ କହିବି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଖେଳାଳିର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ,” ସଲାହୁଦ୍ଦିନ କହିଛନ୍ତି।
ମହମ୍ମଦ ସଲାହୁଦ୍ଦିନ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୋର ଦୁଇଜଣ ଖେଳାଳି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ମାନସିକ ଭାବରେ କୋମାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ।”
“କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ’ଣ କେବେ କୌଣସି ପୁଅର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କହିଥିଲି କି, ‘ପୁଅ, ତୁମେ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଖେଳି ପାରିଲ ନାହିଁ?’ ଯଦି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନେକ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା।”