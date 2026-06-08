୮ ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ତା’ପରେ ଟିକି ଟିକି କରି କାଟି ହତ୍ୟା, ୧୮ ଦିନରେ ମିଳିଲା ନ୍ୟାୟ, ୫ ଦିନରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଫାସୀ
୮ ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ତା’ପରେ ଟିକି ଟିକି କରି କାଟି ହତ୍ୟା, ୧୮ ଦିନରେ ମିଳିଲା ନ୍ୟାୟ
Death Penalty Bangladesh: ବାଂଲାଦେଶର ଏକ ଅଦାଲତ ରବିବାର ଦିନ ଜଣେ ୮ ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ଶିଶୁ କନ୍ୟା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଦାଲତ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଶୁଣାଣି ପରେ ନିଜର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଦେଶର ଇତିହାସରେ କୌଣସି ହତ୍ୟା ମାମଲାର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ସମାଧାନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି।
ଢାକା ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରତିରୋଧକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଘଟଣାର ମାତ୍ର ୧୯ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ସାରା ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ଜନଆକ୍ରୋଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ହିଂସାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା।
ଭାରି ଜରିମାନା ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଲାମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ବିଚାରପତି ମସରୁର୍ ସାଲେକିନ୍ ଏହି ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୋହେଲ୍ ରାଣା ଏବଂ ତାର ପତ୍ନୀ ସ୍ୱପ୍ନା ଖାତୁନ୍ଙ୍କୁ ଫାସୀ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇ କହିଛନ୍ତି, “ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଫାସୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ।” ଏହା ସହିତ ଅଦାଲତ ଦୋଷୀ ସୋହେଲ୍ ରାଣା ଏବଂ ତାର ପତ୍ନୀ ସ୍ୱପ୍ନା ଖାତୁନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟକା (ବାଂଲାଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା) ଏବଂ ୨ ଲକ୍ଷ ଟକାର ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ଜରିମାନା ରାଶି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ
ବିଚାରପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଜରିମାନା ରାଶି ପୀଡ଼ିତ ଶିଶୁର ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଯଦି ଦୋଷୀମାନେ ଏହି ଜରିମାନା ରାଶି ପୈଠ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଉକ୍ତ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟାଜାପ୍ତ କରାଯାଇ ନିଲାମ କରାଯିବ।
କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଓକିଲ ଲଢ଼ିଲେନି ମାମଲା
ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଦାଲତରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହେବାର ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ଜେରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରାଯାଇ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶକୁ ଦେଖି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓକିଲାତି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଓକିଲ ଆଗକୁ ଆସିନଥିଲେ।
ଏହାପରେ ଅଦାଲତ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ଓକିଲ ରାଣା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବଦଳରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନା ପାଇଁ କମ୍ କଠୋର ସଜା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦାଲତ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ।
ପୀଡ଼ିତ ଶିଶୁର ପିତା କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଫାସୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଯିବ।” ବାଂଲାଦେଶୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସମୀକ୍ଷା ଓ ଅନୁମୋଦନ ହେବା ଜରୁରୀ। ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ୍ ରୁହୁଲ୍ କୁଦୁସ୍ କାଜଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିମ୍ନ ଅଦାଲତର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏହାର ତ୍ୱରିତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବ।
କଣ ଥିଲା ପୂରା ଘଟଣା?
ଗତ ମେ ୧୯ ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ଢାକାର ପଲ୍ଲବୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ଶବ ବରାମଦ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଶିଶୁଟିକୁ ସେହି ଦିନ ହିଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୋହେଲ୍ ରାଣା ଶବକୁ କେତେକ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପତ୍ନୀ ସ୍ୱପ୍ନା ଖାତୁନ୍କୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଗିରଫ କରିଥିବାବେଳେ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଣାକୁ ସେହିଦିନ ନାରାୟଣଗଞ୍ଜର ବାହ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଫତୁଲ୍ଲାରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ରାଣା ଅଦାଲତ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା।