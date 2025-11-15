ମୁଁ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି…ମନ କଥା ଖୋଲି କହିଦେଲେ ଶେଖ୍ ହସିନା, ସେ କେବେ ଫେରିବେ ବାଂଲାଦେଶ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନା ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଅସ୍ଥିରତା, ଆୱାମୀ ଲିଗ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଦେଶରେ ଏକ ଅନିର୍ବାଚିତ, ଉଗ୍ରବାଦୀ-ସମର୍ଥିତ ଶାସନର ଉତ୍ଥାନକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରୁ ଆୱାମୀ ଲିଗକୁ ବାଦ ଦେବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଶେଖ୍ ହାସିନା କହିଛନ୍ତି, “ବାଂଲାଦେଶର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଆୱାମୀ ଲିଗକୁ ବାଦ ଦେବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନୀତିର ଏକ ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଦେଶରେ ଆୱାମୀ ଲିଗର ଉପସ୍ଥିତି ବିନା କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ବୈଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଏକ ଅନିର୍ବାଚିତ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଢାଞ୍ଚା ଅଧୀନରେ କରାଯାଉଛି।”
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଦେଶର ଲୋକମାନେ ନଅ ଥର ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିବା ଆୱାମୀ ଲିଗକୁ ଏହି ଅନିର୍ବାଚିତ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ହଡ଼ପ କରିବାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ।”
ଆୱାମୀ ଲିଗ ଉପରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବା ଉଚିତ: ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଶେଖ୍ ହସିନା କହିଛନ୍ତି, “ବାଂଲାଦେଶରେ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି କି ବିରୋଧୀ ଦଳ, ତାହା ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରୁ ଏହାକୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ଉପରୁ ନିଷେଧ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବା, ନଚେତ୍ ଦେଶ ପ୍ରକୃତରେ ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ସହମତିରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହରାଇବ।” ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକମାନେ ଦେଶରେ ସ୍ଥିରତା ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ନିଷେଧର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ।
ଦେଶର ଜନତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ନେତା ବାଛିବାର ଅଧିକାର ଅଛି: ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବା ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, “ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅଟଳ। ମୁଁ ଦେଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି, ଏବଂ ମୋର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦୃଢ଼ ରହିଛି। ମୁଁ ମୋ ଦେଶକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେଉ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବାଂଲାଦେଶରେ ମୁକ୍ତ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆୱାମୀ ଲିଗକୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୁନଃ ସାମିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ ବାଂଲାଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରିବାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି।”