ହାତରେ ମଶାଲ… ପାଟିରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ… କମ୍ପିଲା ରାସ୍ତା
ବାଂଲାଦେଶ ଉତ୍ତର ଗାଇବାନ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପଳାଶବାଡ଼ିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ୮୧ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାମ କରାଯାଉଛି। ଏପରି କାମକୁ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ମୁସଲମାନମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି
ଢାକା: ହାତରେ ମଶାଲ। ପାଟିରେ ଜୟଶ୍ରୀରାମ। କମ୍ପିଲା ବାଂଲାଦେଶ ରାଜଧାନୀର ଢ଼ାକାର ରାସ୍ତା। ହଜାର ହଜାର ହିନ୍ଦୁ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଢ଼ାକା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବା କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ଇସଲାମ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁ ସଙ୍ଗଠନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବାଂଲାଦେଶ ଉତ୍ତର ଗାଇବାନ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପଳାଶବାଡ଼ିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ୮୧ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାମ କରାଯାଉଛି। ଏପରି କାମକୁ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ମୁସଲମାନମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଥିଲେ। ଏଥିସହ ଏହି କାମ କରାଉଥିବା ‘ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ସମିତି’ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଇସଲାମୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଫରୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।
ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିବା ଇସଲାମୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ହେଲେ ସରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଶୁକ୍ରବାର ହଜାର ହଜାର ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଛାତ୍ରମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଶାହବାଗ ଛକରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସ କ୍ଲବ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସ କ୍ଲବ ସାମ୍ନାରେ ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଢାକା ରିପୋର୍ଟର୍ସ ୟୁନିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ପାଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା। ରଙ୍ଗପୁରରେ ପୋଲିସ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ରୋକିବା ପରେ ସାମାନ୍ୟ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ; ଏହି ମାସରେ ଗାଇବାନ୍ଧାରେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଇସଲାମୀ ଭିଡ଼ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଫଟୋ ଉପରେ ଜୋତା ରଖି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଥିଲା। ଅପମାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ୭୨ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗିରଫ କରାନଗଲେ ହିନ୍ଦୁ ସମୁଦାୟ ରାଲି ଓ ବିରୋଧ-ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।
ଶନିବାର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ହିନ୍ଦୁ ମହାଜୋଟ କହିଛି; ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନମିଳେ, ତେବେ ସେମାନେ ବାଂଲାଦେଶର ସମସ୍ତ ୬୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ।
ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି?
ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପଳାଶବାଡ଼ିରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ଅଂଶ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରାୟ ୮୦% କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୨୨ କୋଟି ବାଂଲାଦେଶୀ ଟଙ୍କା (ପ୍ରାୟ ୧୫.୬ କୋଟି ଟଙ୍କା)। ଏଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ୫୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଓ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ୩୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହରିଦାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି; ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଇସଲାମୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଧମକ ମିଳିବା ପରେ କାମ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ହରିଦାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଡରିଯାଇଛୁ ଓ ଭୟ କାରଣରୁ ଆମେ କାମ ବନ୍ଦ ରଖିଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ ରହମାନ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି।