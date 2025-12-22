ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ ଆଉ ପରେ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଜାଳିଲେ, ବାଂଲାଦେଶରେ ଜାଳିଦେଇଥିବା ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କ କେଶରେ ଆଉ ଏହା ବଡ଼ ଖୁଲାସା; ଶୁଣିଲେ ଥରିବେ …

ବାଂଲାଦେଶର ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ଏକ ଭିଡ଼ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଆସିଛି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶର ମୈମନସିଂ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଲୁକା ଉପ-ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ଏକ ଭିଡ଼ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ପୋଡ଼ି ଦିଆଯିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଆସିଛି।

ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହାକୁ ପେଗାମ୍ବର ମହମ୍ମଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ମାମଲା ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ବାଟାଲିୟନ (RAB) ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହତ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କାରଖାନା ଭିତରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିବାଦ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଅଧିକ ସମୟ ଏବଂ ନିକଟରେ ହେଇଥିବାଏକ ପଦୋନ୍ନତି ପରୀକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

କାରଖାନାରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳକାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର: ଢାକା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ଦିପୁଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏକ ପୋଷାକ କାରଖାନା, ପାୟୋନିୟର ନିଟ୍ୱେୟର୍ସ (ବିଡି) ଲିମିଟେଡ୍‌ରେ ଫ୍ଲୋର୍ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅଳିଆ ସଫା କରିବ ଡ୍ରୋନ; ସଫେଇ ବାଲାର ପଡିବନି…

‘ମୁଁ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିଲେ ରକ୍ତର ନଦୀ…

ସେ ନିକଟରେ ସୁପରଭାଇଜର ପଦବୀ ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ କାରଖାନା ପରିଚାଳକ ସକିବ ମହମୁଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୫ଟା ବେଳେ କିଛି ଶ୍ରମିକ ଦିପୁଙ୍କ ଉପରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କାରଖାନା ଭିତରେ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦିପୁଙ୍କ ଭାଇ ଅପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିପୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା।

୧୮ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରେ ବିବାଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ କାରଖାନା ମହଲାର ପ୍ରଭାରୀ ଦୀପୁଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ତା’ପରେ ତାଙ୍କୁ କାରଖାନାରୁ ବାହାର କରି ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଅପୁ ଦୀପୁର ବନ୍ଧୁ ହିମେଲଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଫୋନ୍ ପାଇଲେ ଯେ ଦୀପୁକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଅପୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୃତଦେହ ଜଳିଯାଇଛି।

ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା, ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା: ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀପୁଙ୍କୁ କାରଖାନାରୁ ପ୍ରାୟ ଏକ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏକ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି, କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାର ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଭିଡ଼ ଦୀପୁଙ୍କୁ ମାରୁଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଜାଳି ଦେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ଢାକା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍ ଏବଂ ଡେଲି ଷ୍ଟାର ଅନୁଯାୟୀ, ମୈମନସିଂର ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅଲ୍ ମାମୁନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ପାଇନାହୁଁ।” ଭାଲୁକା ମଡେଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧିକାରୀ ମହମ୍ମଦ ଜାହିଦୁଲ ଇସଲାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧାର୍ମିକ ଅପମାନର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ତଦନ୍ତ କାରଖାନା ଭିତରେ ଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିବାଦ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ।

RAB କମ୍ପାନୀ କମାଣ୍ଡର ଏମଡି ଶାମସୁଜାମାନ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କେହି ଦୀପୁଙ୍କୁ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବାର ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଫେସବୁକ୍ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନରେ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଘଟଣାଟି ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲୋର ଇନଚାର୍ଜ ଦୀପୁଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ ଜନତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ।” ଏହି ମାମଲାରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।

ଯଦି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଦୀପୁର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତା: ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ କାରଖାନା ପରିଚାଳନା ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା ଦେଇପାରି ନଥିଲା, ଯାହା ଦୀପୁର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇପାରିଥାନ୍ତା। କାରଖାନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ସେମାନଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲା।

ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ସମୟରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ନେତା ସରିଫ୍ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଥିଲା। ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଶରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ଭାରତ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି: ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ବାଂଲାଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିକଟରୁ ନଜର ରଖିଛୁ। ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛୁ।”

ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛି। ସରକାର କହିଛି, “ନୂତନ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏପରି ହିଂସାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ।” ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଅଳିଆ ସଫା କରିବ ଡ୍ରୋନ; ସଫେଇ ବାଲାର ପଡିବନି…

‘ମୁଁ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିଲେ ରକ୍ତର ନଦୀ…

ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ…

ଏହି ଦେଶରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବି ହେଲେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ,…

1 of 14,576