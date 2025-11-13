ଅଡୁଆରେ ଶେଖ ହସିନା; ଶତାଧିକ ମୃତ୍ଯୁ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି ଦେଶ, ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହେଲାଣି ବାଂଲାଦେଶ…
ବର୍ଷେ ପରେ ବି ପିଛା ଛାଡୁନି ବାଂଲାଦେଶ ବିବାଦ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଅଶାନ୍ତ ବାଂଲାଦେଶ। ଅଡୁଆରେ ପଡିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନା। ଲାଗିଛି ଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ଯୁ ଆରୋପ। ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ଯୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର। ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏବେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି।
ଦେଶବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଆୱାମୀ ଲିଗ ସମର୍ଥକ: ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ (ICT) ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆଉ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଦେଶ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଆୱାମୀ ଲିଗର ସମର୍ଥକ। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ଯୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଛାତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ସହିତ ଜଡିତ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶରେ ପୂତ୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ହସିନା।
ୟୁନୁସ୍ ସରକାର ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ଉପରେ ଅନେକ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି: ୟୁନୁସ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆୱାମୀ ଲିଗରେ ନେତା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଜୁଲାଇ 2024 ରେ ଛାତ୍ର-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଦ୍ରୋହ ଦ୍ୱାରା ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ସରକାରକୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗଷ୍ଟ 5, 2024 ରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ, ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାତିସଂଘର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁଲାଇରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ପ୍ରାୟ 1,400 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।