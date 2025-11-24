ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବାଂଲାଦେଶ ପଠାଅ, ଭାରତକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର; ଏବେ କଣ କରିବ ଭାରତ ?
ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଦାବି କରି ଏକ ସରକାରୀ ଚିଠି ପଠାଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଦାବି କରି ଏକ ସରକାରୀ ଚିଠି ପଠାଇଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ତୌହିଦ ହୋସେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚିଠିଟି ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ସେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ। ସରକାରୀ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ବିଏସଏସ ଅନୁଯାୟୀ, ଚିଠିଟି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
୧୭ ନଭେମ୍ବରରେ, ବାଂଲାଦେଶର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ (ICT) ୭୮ ବର୍ଷୀୟ ଶେଖ୍ ହସିନା ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅସଦୁଜ୍ଜମାନ ଖାନ କମଲଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହସିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ କମଲ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।
ଗୋଟିଏ ମାସରେ ୧୪୦୦ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ: ଗତବର୍ଷର ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖରେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ସରକାରର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ହାସିନାଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ଛାଡି ଭାରତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ବ୍ୟାପକ ହିଂସାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା, ସରକାର ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁଲାଇ ୧୫ ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୪୦୦ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ସରକାରଙ୍କ ପତନର ତିନି ଦିନ ପରେ, ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ପ୍ୟାରିସରୁ ଢାକାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ, ସେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ପଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ହସିନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଏକ କୂଟନୈତିକ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲା। ଭାରତ ଚିଠି ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲା।
ଆଇସିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଭାରତ କ’ଣ କହିଲା: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ (ICT)ର ନଭେମ୍ବର ୧୭ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। MEA କହିଛି ଯେ ଭାରତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ଏକ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଭାବରେ, ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶରେ ଶାନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବ।
ହସିନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଂଲାଦେଶ ପକ୍ଷରୁ କୂଟନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।