ବାଂଲାଦେଶରେ ହାହାକାର, ୧୦୦ ନୀରିହ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ବାଂଲାଦେଶରେ ମିଳିମିଳାର ତାଣ୍ଡବ: ୧୦୦ ଶିଶୁ ମୃତ, ଘାତକ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବାଂଲାଦେଶରେ ମିଳିମିଳା (Measles) ର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରକୋପ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହା ଏବେ ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ନେଇଛି। ବିଗତ ଏକ ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସାରା ଦେଶରେ ଚିନ୍ତାର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସହ ମିଶି ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଟୀକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
୫ ଏପ୍ରିଲରେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ୟୁନିସେଫ୍ (UNICEF), ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଏବଂ ଗାଭି (Gavi, the Vaccine Alliance) ସହିତ ମିଶି ମିଳିମିଳା-ରୁବେଲା ଟୀକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ୧୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକା ନେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣର ଅଧିକ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ମହମ୍ମଦ ସଖାୱତ ହୁସେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଅନୁସାରେ, ମିଳିମିଳା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରାମକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ, ଯାହା ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିସାରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଭିଯାନ ୬ ମାସରୁ ୫ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଠାରେ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ସାରା ଦେଶରେ ସଂପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି।
ବାଂଲାଦେଶରେ ୟୁନିସେଫ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ମିଳିମିଳା ଛୋଟ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୀକାକରଣ ପାଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଟୀକାକରଣ ଅଧା ରହିଯାଇଛି। ୯ ମାସରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ଟୀକାକରଣ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଆହୁରି ଅଧିକ ରହିଛି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଟୀକାକରଣ ବଢ଼ା ନଯାଏ, ତେବେ ଏହି ରୋଗ ଆହୁରି ମାରାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇପାରେ। ଢାକା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଉପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର, ଦେହରେ ନାଲି ପିତପିତିଆ ଦାଗ କିମ୍ବା ମିଳିମିଳାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ କୌଣସି ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।