ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ହଟେଇବାକୁ ତାରିକଙ୍କ ମାଷ୍ଟର୍ ପ୍ଲାନ୍
ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ବାଂଲାଦେଶକୁ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ଫେରିବା ନେଇ ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣା ତାରିକ୍ ରହମାନ୍ଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ପରେ ବିଏନ୍ପି ସରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ଶହାବୁଦ୍ଦିନ୍ଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ବାଂଲାଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ସୂତ୍ରରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରହମାନ୍ ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇସ୍ତଫା ଦେବେ କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି।
କାହିଁକି ମଗାଯାଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ଶହାବୁଦ୍ଦିନ୍ଙ୍କୁ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ବୋଲି ମନେକରାଯାଏ। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଶେଖ୍ ହସିନା ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିଥିଲେ। ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପତନ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇବାକୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ବିଏନ୍ପି ସେତେବେଳେ ଏହାର ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ୟୁନୁସ୍ ସରକାର ସମୟରେ ବିଏନ୍ପି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ଶହାବୁଦ୍ଦିନ୍ ପଦରୁ ହଟିନଥିଲେ।
ଆଇନଗତ ବିପଦର ଭୟ: ସରକାରଙ୍କୁ ଭୟ ରହିଛି ଯେ, ଯଦି ଶେଖ୍ ହସିନା ବାଂଲାଦେଶ ଫେରନ୍ତି, ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଇନର ସାହାରା ନେଇ କିଛି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଏନ୍ପି ସରକାର କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶେଖ୍ ହସିନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏବେ ବି ବାଂଲାଦେଶରେ ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯଦି ହସିନା ଦୃଢ଼ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାରିକ୍ ରହମାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ବଢ଼ିପାରେ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ: ତାରିକ୍ ରହମାନ୍ଙ୍କ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଦର୍ଶାଇ ନିଜ ପଦରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ। ନିକଟରେ ଲଣ୍ଡନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶହାବୁଦ୍ଦିନ୍ଙ୍କ ହୃଦ୍ରୋଗ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ହସିନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ: ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ଗଣବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପତନ ଘଟିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଶେଖ୍ ହସିନା ଢାକାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ଦଳ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ତାରିକ୍ ରହମାନ୍ଙ୍କ ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।
ଶେଖ୍ ହସିନା ଏବେ ପୁଣି ଢାକା ଫେରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ୭୯ ବର୍ଷୀୟା ଶେଖ୍ ହସିନା ତାଙ୍କ ଘୋଷଣାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ହସିନାଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବାଂଲାଦେଶରେ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୬୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୧୦ଟି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶ ମିଳିସାରିଛି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।