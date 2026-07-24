ବାଂଲାଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ: ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ବାଚସ୍ପତି ନେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ
ବାଂଲାଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା; ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଚସ୍ପତି ତୁଲାଇବେ ଦାୟିତ୍ୱ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ହଲଚଲ୍ । ବାଂଲାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନ୍ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାପତ୍ରକୁ ବାଚସ୍ପତି ହାଫିଜ୍ ଉଦ୍ଦୀନ ଅହମ୍ମଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଚସ୍ପତି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବେ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ସେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।
ବାଂଲାଦେଶର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୫୦(୩) ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ପତ୍ର ପଠାଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଧାରା ୫୪ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପଦବୀ ଖାଲିପଡ଼େ କିମ୍ବା ଅନୁପସ୍ଥିତି, ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଚସ୍ପତି ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ।
ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୧୨୩(୨) ଅନୁଯାୟୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଇସ୍ତଫା କିମ୍ବା ବହିଷ୍କାର କାରଣରୁ ଯଦି ପଦବୀ ଖାଲି ହୁଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ୯୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ଜରୁରୀ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୪୮(୧) ଅନୁସାରେ, ସଂସଦର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ସଂସଦରେ BNP ର ବହୁମତ: ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବାଂଲାଦେଶ ସଂସଦରେ ଶାସକ ଦଳ BNP (ବାଂଲାଦେଶ ନାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି) ର ବହୁମତ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଶାହାବୁଦ୍ଦିନ୍ଙ୍କ ପରେ କାହାକୁ ଚୟନ କରାଯିବ, ସେ ନେଇ BNP ର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା।
ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନ୍ଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଗୁରୁବାର ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ ମହମ୍ମଦ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନ୍ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ବଙ୍ଗଭବନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା।
୨୦୨୩ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନ୍: ୨୪ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୩ରେ, ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ସରକାର ଅମଳରେ, ମହମ୍ମଦ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନ୍ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେଶର ୨୨ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୮ରେ ଶେଷ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାର ପ୍ରାୟ ଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଗଣବିଦ୍ରୋହ କାରଣରୁ ଶେଖ୍ ହସିନା ସରକାରଙ୍କ ପତନ ପରଠାରୁ, ମହମ୍ମଦ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ରହିବା ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ବିତର୍କ ଚାଲିଥିଲା। ୧୩ଶ ଜାତୀୟ ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ BNP କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି।