ବାଂଲାଦେଶରେ ବେହାଲ ସ୍ଥିତି; ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ, ଦିନରେ କିଣାବିକା ପାଇଁ ଅପିଲ୍
ଢାକା: ଭାରତରେ ରାତି ଅଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଓ ସପିଂ ମଲ୍ ଖୋଲା ରହୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ହେଲେ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଚିତ୍ର ନିୟମ। ରାତି ୭ଟା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଓ ସପିଂ ମଲ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏପରି ପନ୍ଥା ଅପଣାଇଛନ୍ତି।
ଅଶାନ୍ତ ବାଂଲାଦେଶରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛିି। ତାରିକ ରହମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଶାସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳୁ ସମ୍ଭାଳୁ ତାରିକ୍ ରହମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ନିଜର ମିତବ୍ୟୟିତା ଆଦେଶକୁ ପୁନର୍ବାର ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ, ବଜାର ଓ ମଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିନ ଆଲୋକରେ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ବକ୍ରିଦ୍ ଏହି ସମୟରେ ରିହାତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ରାତି ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବକ୍ରିଦ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର କୋଡିନେସନ-୨ ଦ୍ୱାରା ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରେ ନିଜର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୂଚୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦିନ ଆଲୋକରେ ସପିଂ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର କୋଡିନେସନ-୨ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କହିଛି, ବିଲ୍ବୋର୍ଡ ଆଲୋକୀକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। ମେଳା, ବ୍ୟାପାର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରଖାନା, ଔଷଧ ଦୋକାନ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି।
ସିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ ମେୟର, ଡିଭିଜନାଲ କମିଶନର ଓ ଡେପୁଟି କମିଶନରମାନଙ୍କୁ ଏହି କରର୍ଫ୍ୟୁ ଭଳି ସମୟସୀମାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିର ଗହଳି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଅଟେ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏପରି ପନ୍ଥା ଅପଣାଇଛନ୍ତି।