ବାଂଲାଦେଶରେ ବାଜିଲା ନିର୍ବାଚନୀ ବିଗୁଲ, ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ରେ ମତଦାନ, ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବେନି ଶେଖ ହାସିନା
Bangladesh Election: ବାଂଲାଦେଶର ତ୍ରୟୋଦଶ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ୧୨ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବାଂଲାଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏଏମଏମ ନାସିର ଉଦ୍ଦିନ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ୧୨ ଫେବୃଆରୀ ସକାଳ ୭:୩୦ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ହେବ। ଏଥର ସେହି ଦିନ ଜନମତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ମତଦାନକୁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୁଲାଇ ଚାର୍ଟରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ ଏକ ଜନମତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜୁଲାଇ ଚାର୍ଟର ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍କାର ଦଲିଲ୍ ଯାହା ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:
- ଡିସେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ।
- ଡିସେମ୍ବର ୩୦ ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୪ ମଧ୍ୟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ।
- ଜାନୁଆରୀ ୪ ସୁଦ୍ଧା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଚୟନ କରାଯିବ ।
- ଜାନୁଆରୀ ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପିଲଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତାବିତ।
- ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୨୦।
- ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ତାରିଖରେ ପ୍ରତୀକ ବଣ୍ଟନ କରିବେ।
- ୧୨ ଫେବୃଆରୀରେ ମତଦାନ ।
ତେବେ ପ୍ରାୟ ୧୩ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥର ୧୨.୮ କୋଟି ଭୋଟର ସରକାର ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ ଅଧିକାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଏଥିରେ ୬.୪୮ କୋଟି ପୁରୁଷ ଏବଂ ୬.୨୮ କୋଟି ମହିଳା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଚରଣ ସଂହିତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଜଣ ଡେପୁଟି କମିଶନର (ଡିସି) ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ୩୦,୦୦୦ ଏନଆରବି (ଅଣ-ନିବାସୀ ବାଂଲାଦେଶୀ) ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ କରିପାରିବେ।
ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟପତ୍ର ଧଳା ରଙ୍ଗର ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଗଣନା ପାଇଁ ଭୋଟପତ୍ର ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ହେବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ୫୬ଟି ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା BNP (ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି), ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି ଏବଂ ନବଗଠିତ NCP (ନ୍ୟାସନାଲ ସିଟିଜେନ୍ସ ପାର୍ଟି) ମଧ୍ୟରେ ହେବ।
ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ, ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ୫, ୨୦୨୪ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ହସିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି।