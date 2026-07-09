ବାଲେଶ୍ୱର ଜେଲରୁ ୧୪ ବର୍ଷ ପରେ ମୁକୁଳି ନିଜ ଦେଶକୁ ଗଲେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜେଲରେ ୧୪ ବର୍ଷର ସଜା କାଟିବା ପରେ, ମହମ୍ମଦ ବାବୁ ଖାନ ନାମକ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଦିଆ ଯାଇଛି (ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରାଯିବ)।
ବାଲେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ୧୪ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ସାରିଥିବା ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଦିନ ନିଜ ଦେଶକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସୀମା ପାର କରାଇ ବାଂଲାଦେଶ ପଠାଇଛି।
ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ମହମ୍ମଦ ବାବୁ ଖାନ। ସେ ବାଂଲାଦେଶର ଫରିଦପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା। ତାଙ୍କର ନାଗରିକତ୍ୱ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବାବୁ ଖାନ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବିନା ଭିସା ଓ ପାସପୋର୍ଟରେ ଚୋରା ବାଟେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ପରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହି ଡକାୟତି ଓ ଚୋରି ଭଳି ଅପରାଧରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ୯ଟି ମାମଲା ରହିଥିଲା। ଶେଷରେ ୨୦୦୭ ମସିହା ମେ ୨୭ ତାରିଖରେ ସେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ।
୨୦୧୨ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଏକ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ ୧୪ ବର୍ଷର କଠୋର କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନାର ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜରିମାନା ନ ଦେଲେ ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଜେଲ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା।
ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ସରିବା ପରେ, ୨୦୨୬ ଜୁନ୍ ୮ ତାରିଖରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜେଲରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। କୋଲକାତାସ୍ଥିତ ବାଂଲାଦେଶ ଉପ-ହାଇକମିଶନ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପରେ, ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଲୋକ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏସପି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି ବେଆଇନ ଭାବେ ରହୁଥିବା ବିଦେଶୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।