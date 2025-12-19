କିଏ ସେ ଓସମାନ୍ ହାଦି? ଯାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜଳୁଛି ବାଂଲାଦେଶ, ଢାକା ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ହଙ୍ଗାମା

କିଏ ସେ ଓସମାନ୍ ହାଦି? ଯାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜଳୁଛି ବାଂଲାଦେଶ ।

By Seema Mohapatra

ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ନେତା ସରିଫ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କର ସିଙ୍ଗାପୁରର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ସମଗ୍ର ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସା ବ୍ୟାପିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହାଦିଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ।

ଓସମାନ ହାଦି କିଏ ଥିଲେ?

ଓସମାନ ହାଦି ବାଂଲାଦେଶର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ନେତା । ସେ ଗତ ବର୍ଷ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଛାତ୍ର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାରର ପତନ ଘଟାଇଥିଲା।

ଓସମାନ ହାଦି ଶେଖ ହାସିନା ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସଙ୍ଗଠନ, ଇନକିଲାବ ମଞ୍ଚର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଥିଲେ। ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଇନକିଲାବ ମଞ୍ଚ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ଇନକିଲାବ ମଞ୍ଚ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏକ ମୌଳବାଦୀ ବା କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛି। ଏହା ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଦଳ ଆୱାମୀ ଲିଗକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ହାଦି ଢାକା-୮ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା।

ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା

ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ଢାକାର ପଲ୍ଟନ ଅଞ୍ଚଳର କଲଭର୍ଟ ରୋଡରେ ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଅଟୋ-ରିକ୍ସାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଜ୍ଞାତ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ହାଦିଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଢାକା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହାଦିଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ (SGH)ର ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜିକାଲ୍ ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍ କେୟାର ୟୁନିଟକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଳି ବାଜିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା।

