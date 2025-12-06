ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶି ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ କରିନେଲା ବାଂଲାଦେଶୀ ଯୁବକ, ପରିବାରକୁ ବୋମା ପକାଇ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ

ନାବାଳିକାକୁ ଉଠାଇ ନେଲା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ଯୁବକ।

By Subhasmita Das

ଜଗତସିଂହପୁର: ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ କରିନେଲା ବାଂଲାଦେଶୀ ଯୁବକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଅପହୃତା ଝିଅର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ବୋମା ପକାଇ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଅପହରଣକାରୀ।

ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଡିହସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ଯୁବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାବିଳାକୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅପହରଣ ପରେ ଅପହୃତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବୋମା ପକାଇ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।

ଏନେଇ ସଦର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା। ଝିଅକୁ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଗୁହାରି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମଦୁଆଙ୍କୁ ଝଟକା! ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଖୋଲିବନି ନୂଆ ମଦ…

ପୁଣି ଛାତ୍ରୀ… ପୁଣି ନିଆଁ… ନିଜ…

ସୂଚନାନୁସାରେ, ଅପହୃତା ନାବାଳିକା ଜଣକ ପାକ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ ୨ରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ଆଉ ଅପହରଣକାରୀ ବାଂଲାଦେଶୀ ଯୁବକ କିଛି ଦିନ ହେବ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ରହି ପାଣି ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ।

ହେଲେ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେବାରେ ସଫଳ ହେଲେ। ହେଲେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କି ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି ଏବଂ କାହିଁକି ସେ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ସେପଟେ ଏନେଇ ପୋଲିସର ତନାଘନା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକାର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ।

 

You might also like More from author
More Stories

ମଦୁଆଙ୍କୁ ଝଟକା! ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଖୋଲିବନି ନୂଆ ମଦ…

ପୁଣି ଛାତ୍ରୀ… ପୁଣି ନିଆଁ… ନିଜ…

IND vs SA: ୭୫୧ ଦିନ ପରେ ଟସ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ;…

Airtel ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ପ୍ଲାନରେ…

1 of 13,880