ଶୁଭେନ୍ଦଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ହସିନାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ!
ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ ପରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଭବାନୀପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଏବେ ବଙ୍ଗଳାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ସମୟରେ, ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ମୁଖ୍ୟ ଶେଖ ହସିନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ସମସ୍ତ ବିଜୟୀଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।” ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଭାରତର ସଫଳତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ନେତା ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ପାଉଲ ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ୫୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗଳା କିଛି ପାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଙ୍ଗଳାକୁ ସବୁକିଛି ଦେବୁ ଏବଂ ଏଥିରେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ବଙ୍ଗଳାରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଏବଂ କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଏବଂ କାଳୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ କେଉଁଠି? ତେଣୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଫେରାଇ ଆଣିବା ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ବିଜେପିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋଦୀ ଜୀଙ୍କ ସୈନିକ, ବିଜେପିର ସୈନିକ। ଆମେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଆଶା କରୁନାହୁଁ। ଆମେ କେବଳ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।”