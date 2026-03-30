IPL ୨୦୨୬ରେ ବାଂଲାଦେଶର ବଡ଼ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ, ଏବେ ହେବନି ପ୍ରସାରଣ; ୨ ଦିନରେ କାହିଁକି ବଦଳିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି

ବାଂଲାଦେଶରେ ହେବନି IPL ୨୦୨୬ର ପ୍ରସାରଣ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଶନିବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଦିନ ହିଁ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ ବାଂଲାଦେଶର ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାହିର ଉଦ୍ଦିନ ସ୍ୱପନ ଦେଶ ଭିତରେ IPL ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜନୀତିକୁ କ୍ରୀଡ଼ାଠାରୁ ପୃଥକ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବାଂଲାଦେଶରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ।

କିନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ତାରିଖରେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ IPL ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉଠାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଦୁଇ ଦିନର ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା।

ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର JioStar ବାଂଲାଦେଶରେ IPL ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ବାତିଲ କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି।

ଚୁକ୍ତିନାମା କାହିଁକି ଶେଷ ହେଲା:

ରଏଟର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଓଷ୍ଟାର ବାଂଲାଦେଶୀ ପ୍ରସାରକ ଟି ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇ କହିଛି ଯେ, “ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି।”

“ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେୟ ସମୟସୀମା ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳତା, ଦେୟରେ ଡିଫଲ୍ଟ ସହିତ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଛି।” ଏହା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ନିୟମ ମହିଳା IPL ଅର୍ଥାତ୍ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।

ବାଂଲାଦେଶରେ IPL ପ୍ରସାରଣ କାହିଁକି ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା:

୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିଲାମ ସମୟରେ, କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳି ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ୯.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା।

ସେହି ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା, ଦେଶର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା।

ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ, ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରତିବାଦ ତୀବ୍ର ହୋଇ କୌଣସି ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିଥିଲା।

ବିସିସିଆଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, କେକେଆର ମୁସ୍ତାଫିଜୁରଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଦେଶ ଭିତରେ ଆଇପିଏଲର ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ରୋକ ​​ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା।

