ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବାଂଲାଦେଶର ହଙ୍ଗାମା, ଆଜି ଭାରତ ସୀମା ଆଡ଼କୁ ଆସିବେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ଜମାତ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବିବାଦ
ବାଂଲାଦେଶର ଜମାତ-ଇ-ଇସଲାମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
India-Bangladesh Border: ବାଂଲାଦେଶର ଜମାତ-ଇ-ଇସଲାମୀ ଏବଂ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ଇସଲାମୀୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମେଣ୍ଟ ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ମେଣ୍ଟରେ ପୂର୍ବରୁ ଶେଖ ହସିନା ବିରୋଧୀ ଛାତ୍ର ନେତାମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ନ୍ୟାସନାଲ ସିଟିଜେନ ପାର୍ଟି (NCP) ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ମେଣ୍ଟର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କଥିତ ଭାବେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସହ ଧକ୍କା-ଚମକା ଏବଂ ସୀମା ନିକଟରେ ହେଉଥିବା କଥିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ।
ଜମାତ-ଇ-ଇସଲାମୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ୧୧ଟି ଦଳର ମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଡର ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ବିରୋଧ ର୍ୟାଲି ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହା ପରେ ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖରେ ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଏବଂ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରାଯିବ। ଏହି ମେଣ୍ଟ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ଆରୋପ ଲଗାଇଛି ଯେ ଭାରତ ଜବରଦସ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସୀମା ପାର୍ କରାଇ (ବାଂଲାଦେଶ) ପଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ବିଏସଏଫ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆରୋପ ଲଗାଯାଇଛି ଯେ, ଭାରତର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ (BSF)ର ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ସୀମା ଚୌକି (ବର୍ଡର ଆଉଟପୋଷ୍ଟ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶରେ କଥିତ ‘ପୁଶ୍-ଇନ୍’ ଅର୍ଥାତ୍ ଜବରଦସ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସୀମା ପାର୍ କରାଇ ପଠାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ନିକଟତମ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଢାକା ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭାରତ ଏହି ଆରୋପଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଭାରତର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପୁଶ୍-ଇନ୍ କରୁନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ବେଆଇନ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଫେରସ୍ତ ପଠାଯାଉଛି। ଭାରତ କହିଛି ଯେ ପରିଚୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିଁ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ପଠାଯାଏ।
ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନା
ବାଂଲାଦେଶର ଇସଲାମୀୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ କେବଳ ସରକାରୀ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନ ରହି ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରତିବାଦର ରୂପ ନେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଜମାତ-ଇ-ଇସଲାମୀ ନିଜ ବୟାନରେ କହିଛି ଯେ, ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବିରୋଧ ର୍ୟାଲି ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ଏବଂ ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖରେ ଢାକାରେ ଏକ ବଡ଼ ବିରୋଧ ମାର୍ଚ୍ଚ ବାହାର କରାଯିବ। ଏହି ବୟାନରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏଏଚଏମ ହମିଦୁର ରହମାନ ଆଜାଦଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୀମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ସରକାର ଭାରତ ପ୍ରତି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।
ବାଂଲାଦେଶରେ ଇସଲାମୀୟ ବିଚାରଧାରା ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଗଠନ
୧୧ଟି ଦଳର ଏହି ମେଣ୍ଟ ବାଂଲାଦେଶର ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ବାଂଲାଦେଶ ଜମାତ-ଇ-ଇସଲାମୀ କରୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ଇସଲାମୀୟ ବିଚାରଧାରା ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଗଠନ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ଖିଲାଫତ ମଜଲିସ, ଖିଲାଫତ ମଜଲିସ, ବାଂଲାଦେଶ ଖิଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ନିଜାମ-ଇ-ଇସଲାମ ପାର୍ଟି ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସୀମାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଘୋଷଣା ବୁଧବାର ଦିନ ଢାକାସ୍ଥିତ ଜମାତ-ଇ-ଇସଲାମୀର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କରାଯାଇଥିଲା। ମେଣ୍ଟର ସମନ୍ୱୟକାରୀ ତଥା ଜମାତ-ଇ-ଇସଲାମୀର ସହକାରୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଏଚଏମ ହମିଦୁର ରହମାନ ଆଜାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶୁକ୍ରବାର ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ର୍ୟାଲି ହେବ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖରେ ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଜଣ ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ପଠାଯାଇଛି?
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଲ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟରରୁ ପ୍ରାୟ ୪,୮୦୦ ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରସ୍ତ ପଠାଯାଇ ସାରିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟ ୮୩୬ ଜଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ପଠାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୪,୦୯୬ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ସୀମା ରହିଛି, ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ଦେଶ ସହିତ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ଏବଂ ସୀମା ପରିଚାଳନା ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି, ଅପରପକ୍ଷରେ ଜମାତ-ଇ-ଇସଲାମୀ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ଏହାକୁ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି।