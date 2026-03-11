Yuva Sathi Yojana: ଯୁବପିଢୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 1500 ଟଙ୍କା; ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଆପ୍ଲାଏ, କ’ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର?

ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ଯୁବପିଢୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 1500 ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଆପ୍ଲାଏ…

By Seema Mohapatra

Yuva Sathi Yojana: କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ “ବାଙ୍ଗାଲାର ଯୁବ ସାଥୀ ଯୋଜନା”। ଏହି ଯୋଜନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବେକାର ଯୁବପିଢୀ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକମାନେ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ “ବାଙ୍ଗାଲାର ଯୁବ ସାଥୀ ଯୋଜନା” ବିଷୟରେ କହିବା । ଏହା କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ।

ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ?

ସରକାର ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଚାକିରି ଖୋଜିବା କିମ୍ବା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଯୁବକମାନେ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ, ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ।

କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ?

ଆବେଦକମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।

ବୟସ 21 ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଆବେଦକମାନେ ଅତି କମରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।

କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ?

ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ।

କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ?

ଯୁବ ସାଥୀ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏବଂ IFSC କୋଡ୍ ସହିତ ଏକ ପାସବୁକ୍, ଏକ ପରିଚୟପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୈଧ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିମ୍ବା ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ଏକ ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।

ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଯୋଜନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।

ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ।

ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଏକ OTP ପାଇବେ। ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ।

ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।

ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ, ଆପଣ ଏକ Application ID  ପାଇବେ।

ଏହି ଆଇଡି ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।

