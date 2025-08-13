ଆଜି ବୁଧବାରରେ ବି ବନ୍ଦ ରହିବ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଲଗାତାର ୩ ଦିନ ରହିବ ଛୁଟି
ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର, ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାମ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେଲେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଥିବା ସମସ୍ତ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଜାରି ରହିବ।
ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଛୁଟି କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଦିନ ପରି କାମ କରିବେ। RBI ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ମଣିପୁରରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ତାରିଖରେ ମଣିପୁରରେ ଦେଶଭକ୍ତ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ: 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। 15 ଅଗଷ୍ଟର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 16 ଅଗଷ୍ଟ ଶନିବାର ଦିନ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
16 ଅଗଷ୍ଟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ମହାନ ପର୍ବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଗୁଜରାଟ, ମିଜୋରାମ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ସିକିମ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
16 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ, ରବିବାର ଅବସରରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ 17 ଅଗଷ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।