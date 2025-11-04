Bank Holiday: 5 ନଭେମ୍ବର ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ବନ୍ଦ! ଆପଣଙ୍କ ସହର ନାହିଁ ତ? ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଟି ଲିଷ୍ଟ୍…
5 ନଭେମ୍ବର ଏହି ସହରରେ ବନ୍ଦ କହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ବନ୍ଦ?
ତେବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ସାରା ଦେଶରେ ଗୁରୁ ନାନକ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ କାର୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି କାରଣରୁ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କାଲି ବୁଧବାର ଦିନ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହି ମାସର ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଗୁରୁ ନାନକ ଜୟନ୍ତୀ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରତି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ।
କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ?
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତାକାଲି ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ମିଜୋରାମ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଏହି ମାସର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି
6 ନଭେମ୍ବର: ବିହାର ଏବଂ ମେଘାଳୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମେଘାଳୟ ନୋଙ୍ଗକ୍ରେମ୍ ନୃତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି ଏବଂ ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
7 ନଭେମ୍ବର: ୱାଙ୍ଗାଲା ମହୋତ୍ସବ ଯୋଗୁଁ ମେଘାଳୟରେ ଛୁଟି।
8 ନଭେମ୍ବର: କନକଦାସ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।