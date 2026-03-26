Bank Holidays: ଆଜିଠୁ 4 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ନା ବନ୍ଦ? ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ୍

ଆଜିଠୁ 4 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ନା ବନ୍ଦ? ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜରୁରୀ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଏହି ଖବର ଆପଣହ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ ୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାତାର ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଛୁଟି ଅବଧି ପାଳନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି।
କାହିଁକି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ?
ଏହି ଲମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଛୁଟିର ଆରମ୍ଭ ରାମ ନବମୀର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଛୁଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ୨୬ ଏବଂ ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ରାମ ନବମୀ ଛୁଟି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହା ପରେ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଯୋଗୁଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
୪ ଦିନିଆ ଛୁଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:
୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ (ଗୁରୁବାର): ରାମ ନବମୀ ଅବସରରେ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଜୟପୁର, କାନପୁର, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, କୋଲକାତା ଏବଂ ରାଞ୍ଚି ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ (ଶୁକ୍ରବାର): ରାମ ନବମୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯୋଗୁଁ ବିହାର (ପାଟନା), ଓଡ଼ିଶା (ଭୁବନେଶ୍ୱର), ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ (ଭୋପାଳ), ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭଳି କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଛୁଟି ପାଳନ କରିବେ।
୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚ (ଶନିବାର): ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ହୋଇଥିବାରୁ, ଦେଶର ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଏବଂ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚ (ରବିବାର): ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ସ୍ଥଗିତ ରହିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମାସର ଶେଷ ଦିନ – ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ (ମଙ୍ଗଳବାର) – ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଛୁଟି ପାଳନ କରିବେ।
ଅନଲାଇନ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ
ଯଦିଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ବିନା ବାଧାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଗ୍ରାହକମାନେ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, UPI (Google Pay, PhonePe), ଏବଂ ATM ମାଧ୍ୟମରେ କାରବାର କରିପାରିବେ। NEFT ଏବଂ RTGS ଭଳି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ, ଯାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ
ଯେହେତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ, ତେଣୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ଲାନିଂ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ବନ୍ଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଜଡିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଚେକ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିବାକୁ, ଏକ ନୂତନ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ କିମ୍ବା ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବନାଇବାର ଅଛି, ତେବେ ଏହି ବିସ୍ତାରିତ ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଛୁଟିଦିନ ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ।