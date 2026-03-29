Bank Closed: ୬ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଜଲଦି ସାରିଦିଅନ୍ତୁ ଜରୁରୀ କାମ; ଏହି ଦିନ ଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଛୁଟି…

ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତାକାଲି, ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ତାରିଖରୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ (୩୦ ମାର୍ଚ୍ଚ-୫ ଏପ୍ରିଲ) ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜରୁରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆଜି ଶାଖା ବନ୍ଦ ଅଛି।

ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛଅ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିରେ ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଭଳି ଅନେକ ପର୍ବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଅବସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏପ୍ରିଲ ୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ସପ୍ତାହର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିରେ ସାପ୍ତାହିକ ରବିବାର ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯଦି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶନିବାର ଖୋଲା ରହିଥାଏ।

Samsung ଫୋନ୍‌ରେ ଜବରଦସ୍ତ ଡିଲ୍…ଦାମରେ…

ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ବଦଳିଯିବ UPI ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମ,…

ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା:

ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ (ସୋମବାର) – ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ (ମଙ୍ଗଳବାର) – ଗୁଜୁରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଦିଲ୍ଲୀ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ, ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ମହାବୀର ଜନମାଲକାନକ / ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
୧ ଏପ୍ରିଲ (ବୁଧବାର) – ବାର୍ଷିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେତୁ ତ୍ରିପୁରା, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ତାମିଲନାଡୁ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଆସାମ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମଣିପୁର, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, କେରଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୋଆ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
୨ ଏପ୍ରିଲ (ଗୁରୁବାର) – ମୌଣ୍ଡି ଗୁରୁବାର ଯୋଗୁଁ କେରଳ (କୋଚି ଏବଂ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ)ରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଏପ୍ରିଲ ୨ ((ଶୁକ୍ରବାର) – ଗୁଜୁରାଟ, ମିଜୋରାମ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡିଶା, ତାମିଲନାଡୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ସିକ୍କିମ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମଣିପୁର, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, କେରଳ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଛେନା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ |
୫ ଏପ୍ରିଲ (ରବିବାର) – ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଅନଲାଇନ୍ ସେବାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ: ଛୁଟିଦିନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ସ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଗ୍ରାହକମାନେ UPI, ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଅନଲାଇନ୍ ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଏବଂ ଚେକବୁକ୍ ଅର୍ଡର କରିବା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।

More Stories

Samsung ଫୋନ୍‌ରେ ଜବରଦସ୍ତ ଡିଲ୍…ଦାମରେ…

ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ବଦଳିଯିବ UPI ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମ,…

ବର୍ଷକର ବୈଧତା ସହ ମାଗଣାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡାଟା…

8th Pay Commissionକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର;…

