Bank Holiday Today: ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ନା ବନ୍ଦ? ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଛୁଟି ତାଲିକା
ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ନା ବନ୍ଦ? ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବରର ଛୁଟି ତାଲିକା ଉପରେ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡିସେମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ରହିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥାଆନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଡିସେମ୍ବର 2025 ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ RBI ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ।
ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦ ରହିବ?
ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିଛି। ତଥାପି, ଗୋଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଗୋଆରେ ଆଜି ସେଣ୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜାଭିୟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଦିନକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକ ଅବସର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆଜି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଖୋଲା ରହିବ।
ଡିସେମ୍ବର 2025 ରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ?
ଡିସେମ୍ବର 2025 ରେ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବସରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୁଟିର ଏକ ଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି। RBI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଛୁଟି ତାଲିକା ଅନୁସାରେ, ଏହି ମାସରେ ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଛୁଟି ଅଛି। ଡିସେମ୍ବର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ:
ଡିସେମ୍ବର 2025 ରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା
ଡିସେମ୍ବର 3 – ସେଣ୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜାଭିୟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଗୋଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଡିସେମ୍ବର ୧୨ – ପା ତୋଗାନ୍ ନେଙ୍ଗମିଞ୍ଜା ସାଙ୍ଗମାଙ୍କ ସହିଦ ଦିବସ ଅବସରରେ ମେଘାଳୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଡିସେମ୍ବର ୧୮ – କବି ୟୁ ସୋସୋ ଥାମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ମେଘାଳୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଡିସେମ୍ବର ୧୯ – ଗୋଆ ଲିବରସନ ଡେ ହେତୁ ଗୋଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଡିସେମ୍ବର ୨୦, ୨୧ ଏବଂ ୨୨ – ଲୋସୁଙ୍ଗ ନାମସୁଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ ହେତୁ ସିକିମରେ ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଡିସେମ୍ବର ୨୧, ରବିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଛୁଟି ରହିବ।
ଡିସେମ୍ବର ୨୪ – ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ମେଘାଳୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଡିସେମ୍ବର ୨୫ – ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଛୁଟି। ତେଣୁ, ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଡିସେମ୍ବର ୨୬ – ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ମେଘାଳୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଲଗାତାର ଚାରି ଦିନ ଛୁଟି ରହିବ।
ଡିସେମ୍ବର ୩୦ – ୟୁ କିୟାଙ୍ଗ ନାଙ୍ଗବାହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀରେ ମେଘାଳୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଡିସେମ୍ବର 31 – ନୂତନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇୱ ଏବଂ ଇମୋଇନୁ ଇରାଟପା ପର୍ବ ପାଇଁ ମିଜୋରାମ ଏବଂ ମଣିପୁରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଡିସେମ୍ବର 7 ରେ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ଦିନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ।
ଡିସେମ୍ବର 7 – ରବିବାର ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଡିସେମ୍ବର 13 – ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଡିସେମ୍ବର 14 – ରବିବାର ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଡିସେମ୍ବର 21 – ରବିବାର ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଡିସେମ୍ବର 27 – ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଡିସେମ୍ବର 28 – ରବିବାର ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ସମୟରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଖୋଲା ରହିବ କି ବନ୍ଦ ରହିବ?
ଯଦି ଆଜି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଥାଏ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଛୁଟିଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ATM ଏବଂ UPI ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
RBI ଛୁଟି ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରିବା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଛୁଟିଦିନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ, ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାମ ପାଇଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଛୁଟିଦିନ ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଫେରିବାର କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ।