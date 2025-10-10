BANK HOLIDAY; କରଭା ଚୌଥରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ରହିବ ନା ବନ୍ଦ, RBI ହଲି ଡେ’ ଲିଷ୍ଟରେ ପକାନ୍ତୁ ନଜର
କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏବେ ଚାଲିଛି ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ, ଦଶହରା ଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପର୍ବ, ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଦିପାବଳି। ସେହିପରି ଆଜି କରଭା ଚୌଥ ବ୍ରତ। ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ କି ଖୋଲା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ ଏକ ନୂତନ ପର୍ବ ନେଇ ଆସିଥାଏ।
ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରବାର ବିଳମ୍ବ ନହେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବର୍ଷ, କରଭା ଚୌଥ ଆଜି, ଅକ୍ଟୋବର 10, 2025 ରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି: ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା RBI ଛୁଟି ତାଲିକାରୁ।
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଅକ୍ଟୋବର 2025 ଛୁଟି ତାଲିକା ଅନୁସାରେ, କରଭା ଚୌଥ ଅବସରରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଜି ସେଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ସ୍ଥଗିତ ରହିବ ଏବଂ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ତଥାପି, ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ, ଯେପରିକି ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଖୋଲା ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।
ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କେଉଁ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ?
୧୦ ଅକ୍ଟୋବର: କରୱା ଚୌଥ ପାଇଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
୧୮ ଅକ୍ଟୋବର: ବିହୁ ପର୍ବ ପାଇଁ ଆସାମରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
୨୦ ଅକ୍ଟୋବର: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ସିକିମ, ମଣିପୁର, ଜମ୍ମୁ, କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ବିହାର ବ୍ୟତୀତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୀପାବଳି, ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏବଂ କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ।
୨୧ ଅକ୍ଟୋବର: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ସିକିମ, ମଣିପୁର, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ।
୨୨ ଅକ୍ଟୋବର: ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ସିକିମ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୀପାବଳି (ବଳିପ୍ରତିପଦ), ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ୍ ନୂତନ ବର୍ଷ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୩: ଭାଇ ଦୂଜ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଜୟନ୍ତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା (ଦୀପାବଳି), ଭାତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟା ଏବଂ ନିଙ୍ଗୋଲ ଚାକୌବା ଅବସରରେ ଗୁଜରାଟ, ସିକିମ, ମଣିପୁର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୭: ଛଠ ପର୍ବ ଯୋଗୁଁ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୮: ଛଠ ପର୍ବ ଯୋଗୁଁ ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଅକ୍ଟୋବର ୩୧: ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଜୟନ୍ତୀ ଯୋଗୁଁ ଗୁଜରାଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
କରୱା ଚୌଥର ମହତ୍ତ୍ୱ
କରୱା ଚୌଥର ପର୍ବ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହି ଦିନ ମହିଳାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଷ୍କ ଉପବାସ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବ ଉତ୍ତର ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳିତ ହୁଏ।