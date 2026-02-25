ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ୧୮ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ: କେଉଁ ଦିନ ଖୋଲିବନି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଜାଣନ୍ତୁ
Bank Holiday: ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ହେବା ସହ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ । ଯଦି ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ । ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଅନେକ କାମ ପାଇଁ ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଛୁଟି ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ୧୮ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଛୁଟି ତାଲିକା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା:
- ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ (ରବିବାର) – ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ।
- ୨ ମାର୍ଚ୍ଚ – ହୋଲିକା ଦହନ ଅବସରରେ କାନପୁର ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ।
- ୩ ମାର୍ଚ୍ଚ – ହୋଲି ପର୍ବ ଅବସରରେ ଭୋପାଳ, ଡେରାଡୁନ, ଗୁୱାହାଟି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଜୟପୁର, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ପଟନା, ରାଞ୍ଚି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ।
- ୪ ମାର୍ଚ୍ଚ – ହୋଲିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବ କାରଣରେ ଆହମ୍ମଦାବାଦ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼, ଜମ୍ମୁ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ରାୟପୁର, ଶିଲଙ୍ଗ, ଶିମଲାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ।
- ୮ ମାର୍ଚ୍ଚ (ରବିବାର) – ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ।
- ୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚ – ଚାପଚର କୁଟ୍ ପର୍ବ ଅବସରରେ ଆଇଜୋଲରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ।
- ୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର) – ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ।
- ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ (ରବିବାର) – ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ।
- ୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ – ଶବ୍-ଏ-କଦ୍ର ଅବସରରେ ଜମ୍ମୁ ଓ ଶ୍ରୀନଗରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ।
- ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ – ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ୱା, ଉଗାଡ଼ି ଓ ନବରାତ୍ର ଆରମ୍ଭ କାରଣରେ ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଚେନ୍ନାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ଶ୍ରୀନଗରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ।
- ୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚ – ଇଦ୍-ଉଲ-ଫିତର ଓ ଜୁମାତ-ଉଲ-ବିଦା ଅବସରରେ ଜମ୍ମୁ, କୋଚି, ଶ୍ରୀନଗର, ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ ଓ ବିଜୟବାଡ଼ାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ।
- ୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚ – ରମଜାନ ଇଦ୍ ଓ ସରହୁଲ୍ ପର୍ବରେ ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ।
- ୨୨ ମାର୍ଚ୍ଚ (ରବିବାର) – ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ।
- ୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ – ରାମ ନବମୀ ଅବସରରେ ଅନେକ ସହରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ।
- ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ – କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ରାମ ନବମୀ ଅବସରରେ ଛୁଟି।
- ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚ (ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର) – ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ।
- ୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚ (ରବିବାର) – ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ।
- ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ – ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଅନେକ ସହରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ।
ଆଗୁଆ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ
ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବହୁତ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜରୁରୀ କାମ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅନଲାଇନ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ।