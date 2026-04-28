କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଲ୍ଲେ ବଲ୍ଲେ, ମେ’ରେ ୩୧ ଦିନରୁ ପୁରା ୧୨ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ, ଏହି ଦିନଠୁ ଲମ୍ବା ଛୁଟି
Bank Holidays: ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମେ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଛୁଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତା ମାସର ୩୧ ଦିନରୁ ମୋଟ ୧୨ ଦିନ ଛୁଟି ରହିବେ। ଏହି ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟମିତ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ବିଷୟରେ…
୨୦୨୬ ମଇ ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି
- ୧ ମଇ (ଶୁକ୍ରବାର): ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପାଇଁ ଛୁଟି।
- ୩ ମଇ (ରବିବାର): ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି।
- ୭ ମଇ (ଗୁରୁବାର): ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଛୁଟି।
- ୯ ମଇ (ଶନିବାର): ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର (ଏକ ମାନକ ମାସିକ ଛୁଟି)।
- ୧୦ ମଇ (ରବିବାର): ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି।
- ୧୭ ମଇ (ରବିବାର): ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି।
- ୨୩ ମଇ (ଶନିବାର): ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର (ଏକ ମାନକ ମାସିକ ଛୁଟି)।
- ୨୪ ମଇ (ରବିବାର): ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ।
- ୨୫ ମଇ (ସୋମବାର): ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ଜୟନ୍ତୀ ହେତୁ ଛୁଟି। ତେବେ ଏହି ଛୁଟି କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପାଳନ କରାଯିବ।
- ୩୧ ମଇ (ରବିବାର): ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି।
ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁସାରେ ଛୁଟି ଭିନ୍ନ
ଏହି ତାଲିକା ଏକ ସାଧାରଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଏହା ସହିତ, କିଛି ସ୍ଥାନ ଆଞ୍ଚଳିକ ପର୍ବ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଆହୁରି ଛୁଟି ପାଳନ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେ ମାସରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଯୋଜନା କରିବା ସମୟରେ ଏହି ତାରିଖଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ।