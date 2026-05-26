ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଜା ଏଥର ଦୁଇଗୁଣ, ଜୁନରେ ପୁରା ୧୩ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ, ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ RBI ଲିଷ୍ଟ

ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଜା ଏଥର ଦୁଇଗୁଣ, ଜୁନରେ ପୁରା ୧୩ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ

By Jyotirmayee Das

Bank Holiday: ଜୁନ୍ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିଦିନ ସୂଚୀ ଜାରି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଅଟକି ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ଛୁଟିଦିନ ତାଲିକା ଦେଖି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ।

ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ମାସରେ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାରର ନିୟମିତ ଛୁଟି ବ୍ୟତୀତ ମହରମ୍, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ୱାଇଏମଏ ଡେ’ (YMA Day), ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ଜୟନ୍ତୀ, ଶହୀଦ ଦିବସ, କବୀର ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ରେମନା ନି (Remna Ni) ପର୍ବ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଜୁନ୍ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଦିନକୁ କେତେ ତେଲ ବିକି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ମାଲିକ…

ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଝଟକା, ନାଲିଆଖି…

ଜୁନ୍ ମାସରେ ରବିବାର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ୬ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ:

  • ୭ ଜୁନ୍: ରବିବାର
  • ୧୩ ଜୁନ୍: ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର
  • ୧୪ ଜୁନ୍: ରବିବାର
  • ୨୧ ଜୁନ୍: ରବିବାର
  • ୨୭ ଜୁନ୍: ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର
  • ୨୮ ଜୁନ୍: ରବିବାର

ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ବିଶେଷ ଦିବସ ପାଇଁ ଛୁଟି:

  • ୧୫ ଜୁନ୍ (ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି): ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ଦିନ ହିଁ ମିଜୋରାମର ଆଇଜଲରେ ୱାଇଏମଏ ଡେ’ (YMA Day) ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ।
  • ୧୭ ଜୁନ୍ (ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ଜୟନ୍ତୀ): ହରିୟାଣାରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
  • ୧୮ ଜୁନ୍ (ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବ ଜୀଙ୍କ ଶହୀଦ ଦିବସ): ପଞ୍ଜାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ।
  • ୨୬ ଜୁନ୍ (ମହରମ୍): ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ।
  • ୨୯ ଜୁନ୍ (ସନ୍ଥ ଗୁରୁ କବୀର ଦାସ ଜୟନ୍ତୀ): ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଶିମଲାରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ।
  • ୩୦ ଜୁନ୍ (ରେମନା ନି ପର୍ବ): ମିଜୋରାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ।

ଛୁଟି ଦିନରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୌଣସି କାମ ହେବ ନାହିଁ

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଛୁଟିଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା କିମ୍ବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଭଳି କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର କାମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେବା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜରୁରୀ କାମ ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କରିନିଅନ୍ତୁ।

ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେବା ଚାଲୁ ରହିବ

ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେବା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଲୋକମାନେ UPI, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ କରିପାରିବେ। ଏହାସହ ଏଟିଏମ୍ (ATM) ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା, ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବା ଭଳି ସେବା ସାଧାରଣ ଦିନ ଭଳି ଜାରି ରହିବ।

You might also like More from author
More Stories

ଦିନକୁ କେତେ ତେଲ ବିକି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ମାଲିକ…

ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଝଟକା, ନାଲିଆଖି…

ନିଜ ଦମରେ ସରକାର ଚଲାଇବେ ଥଲାପତି ବିଜୟ,…

ଏଣିକି ପାଣିରେ ଚାଲିବ ଗାଡ଼ି! ଆସିଲା ଚମତ୍କାର…

1 of 29,049