୧୫ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ Bank, ଜାଣନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ୧୫ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ

Bank Holidays in September 2025

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ RBI ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ମାସରେ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ 15 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଅସୁବିଧା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଛୁଟି ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପର୍ବ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପର୍ବ ବ୍ୟତୀତ, ମାସର ରବିବାର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆପଣ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ପାଇପାରିବେ।

କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ? ଦେଶ ସାରା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସପ୍ତାହାନ୍ତ ବ୍ୟତୀତ, ପର୍ବ ସହିତ ଜଡିତ ମୋଟ 9ଟି ଛୁଟି ରହିବ। ଏହି ତାରିଖଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।

-୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର (ଗୁରୁବାର) – କେରଳରେ ଓନମର ପ୍ରଥମ ଦିନ।
-୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର (ଶୁକ୍ରବାର) – ଈଦ୍-ଏ-ମିଲାଦ ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଆଇଜଲ, ବେଲାପୁର, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଭୋପାଳ, ଚେନ୍ନାଇ, ଡେରାଡୁନ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଇମ୍ଫାଲ, କାନପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ମୁମ୍ବାଇ, ନାଗପୁର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ରାଞ୍ଚି, ଶ୍ରୀନଗର, ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ ଏବଂ ବିଜୟୱାଡାରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
-୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର (ଶନିବାର) – ସିକିମରେ ଇନ୍ଦ୍ରଯାତ୍ରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ରାଜ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା:
-ମହାରାଜା ହରି ସିଂହଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ୨୨-୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
-ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ଓଡିଶା, ତ୍ରିପୁରାରେ ୨୯-୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମହାସପ୍ତମୀ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
-କେରଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ୟୁପି ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଓନମ ଏବଂ ଈଦ୍-ଏ-ମିଲାଦ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିଛି।

ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଛୁଟି:
-୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରବିବାର, ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
-୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର ହେବ।
-୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶନିବାର ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
-୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରବିବାର ଦିନ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
-୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
-୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରବିବାର ଦିନ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

