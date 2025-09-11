୧ ଲକ୍ଷ ୫୬ ହଜାର ଟଙ୍କିଆ ଚାକିରି ଚାହୁଁଥିଲେ ଡେରି ନ କରି ଫଟାଫଟ୍ କରନ୍ତୁ Apply, ଖବର ପଢ଼ି ଜାଣନ୍ତୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

୧ ଲକ୍ଷ ୫୬ ହଜାର ଟଙ୍କିଆ ଚାକିରି ଚାହୁଁଥିଲେ ଡେରି ନ କରି ଫଟାଫଟ୍ କରନ୍ତୁ Apply, ଖବର ପଢ଼ି ଜାଣନ୍ତୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଏହି ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାରିବେ ଆପ୍ଲାଏ । ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ।
ପୁଣେ: ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏହାର ଅଫିସର ସ୍କେଲ ୨ (ଜେନେରାଲିଷ୍ଟ ଅଫିସର) ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ ମୋଟ ୮୪ଟି ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, bankofmaharashtra.in କୁ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର।
ଅଫିସର ସ୍କେଲ ୨ ପଦବୀ ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ସ୍ନାତକ, BE, BTech, MSc କିମ୍ବା MCA ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୨୫ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୫୦ ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବାଧିକ ବୟସରେ ଛାଡ଼ ପାଇପାରିବେ।
ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ମହାନ ଦରମା ପାଇବେ। ସ୍କେଲ୍ ୨ରେ ମୌଳିକ ଦରମା ପ୍ରତି ମାସରେ ୬୪,୮୨୦ ଟଙ୍କାରୁ ୯୩,୯୬୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବ୍ୟାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କେଲ୍ III ଦରମା 85,920 ରୁ 1,05,280 ଟଙ୍କା, ସ୍କେଲ୍ IV 1,02,300 ରୁ 1,20,940 ଟଙ୍କା ହେବ।
ସେହି ସମୟରେ, ସ୍କେଲ୍ V ମାସିକ 1,20,940 ରୁ 1,35,020 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସ୍କେଲ୍ VI 1,40,500 ରୁ 1,56,500 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଭତ୍ତା ସହିତ, ହାତରେ ଦରମା ଅଧିକ ହୁଏ।
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଏକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏହା ପରେ, ସାକ୍ଷାତକାର ରାଉଣ୍ଡ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ଆଧାରରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୟନ କରାଯିବ।
ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସାଧାରଣ, ଓବିସି ଏବଂ ଇଡବ୍ଲୁଏସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫିସ୍ ୧,୧୮୦ ଟଙ୍କା, ଯେତେବେଳେ ଏସସି ଏବଂ ଏସଟି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମାତ୍ର ୧୧୮ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି।
ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଯାଇ “ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ” ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆବେଦନ ଫିସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ, ଏହାର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ।