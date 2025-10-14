ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟ, ୧ଲକ୍ଷ ୨୦ ହଜାର ମିଳିବ ଦରମା, ଜଲଦି କରନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ

ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟ, ୧ଲକ୍ଷ ୨୦ ହଜାର ମିଳିବ ଦରମା, ଜଲଦି କରନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ
ଅକ୍ଟୋବର 30, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା କ୍ରେଡିଟ୍ ଆନାଲିଷ୍ଟ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନରେ ମ୍ୟାନେଜର, ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ଚିଫ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପଦବୀରେ ମୋଟ 50ଟି ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ।
ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 30, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, bankofbaroda.bank.in ରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା
ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ନିଯୁକ୍ତି 2025 ପାଇଁ, ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବିଭାଗରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତଥାପି, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଥିବା କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ, ଡିପ୍ଲୋମା, କିମ୍ବା CA, CMA, CS, କିମ୍ବା CFA ଭଳି ବୃତ୍ତିଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦବୀରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ବାଛିଥିବା ପଦବୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ।
ବୟସ ସୀମା
ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବୟସ 1 ଅକ୍ଟୋବର, 2025 ଠାରୁ ଗଣନା କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦବୀ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୟସ ସୀମା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଭଲଭାବେ ପଢିବା ଉଚିତ।
ଦରମା ସ୍କେଲ
ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦରମା ପାଇବେ। ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ₹64,820 ରୁ ₹93,960, ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ ପଦବୀ ପାଇଁ ₹85,920 ରୁ ₹105,280 ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ପଦବୀ ପାଇଁ ₹102,300 ରୁ ₹120,940 ମାସିକ ଦରମା ମିଳିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଏବଂ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ।
ଆବେଦନ ଫି
ସାଧାରଣ, EWS, ଏବଂ OBC ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ ଫି ₹850 (GST ସମେତ) ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ। SC, ST, PwD, ESM/DESM, ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି ₹175 (GST ସମେତ)। ଏହି ଫି ଫେରସ୍ତଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆବେଦନ ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ଦୟାକରି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସତର୍କତାର ସହ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ।
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚାରୋଟି ବିଭାଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ: ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କ୍ଷମତା, ଇଂରାଜୀ ଭାଷା, ପରିମାଣାତ୍ମକ ଉପଯୁକ୍ତତା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜ୍ଞାନ।
ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ ୨୨୫ ମାର୍କ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ବିଭାଗ ପାସ୍/ଫେଲ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ହେବ ନାହିଁ। ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଡକାଯିବ।
ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ପ୍ରଥମେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, bankofbaroda.bank.in ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
“କ୍ୟାରିଅର୍” ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ “ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଯୋଗ” ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିଯୁକ୍ତି ଲିଙ୍କକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ “ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ” ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବେଦନ ଫି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।
ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ।