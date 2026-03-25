ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏବେ UPIରେ ମିଳିବ ଲୋନ୍, ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦଉଛି ବମ୍ପର ସୁଯୋଗ

ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏବେ UPIରେ ମିଳିବ ଲୋନ୍

By Jyotirmayee Das

UPI-Based Overdraft Facility: ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଏକ ନୂତନ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ସେବା ପାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହି ସୁବିଧା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (SHG) ସହିତ ଜଡିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।

ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବାର ଦ୍ଵନ୍ଦରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ପାଣ୍ଠି ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁଲଭ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପର ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା…

ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ସୁବିଧା ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏହି ନୂତନ ସେବା ଅଧୀନରେ, ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଏବେ ୫ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ ହେବ। ସେମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ।

ଏହି ସୁବିଧାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଲମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ, ପାଣ୍ଠିକୁ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।

ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁବିଧା ଋଣ ନେବାକୁ ସରଳ କରିଥାଏ

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ, ମହିଳାମାନେ ସହଜରେ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ରାଶିକୁ UPI ଆପ୍ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧାଜନକ ଭାବରେ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ

ଏହି ନୂତନ ସୁବିଧା ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମୟ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଉଭୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମହିଳାମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୱ-ନିଯୁକ୍ତି ଉଦ୍ୟମରେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।

More Stories

1 of 27,667