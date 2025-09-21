Bank of Barodaରେ ମ୍ୟାନେଜର ପଦ ପଢ଼ିଛି ଖାଲି, ବାହାରିଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି; ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

 ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ଅଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, bankofbaroda.bank.in ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର 9, 2025। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ତାରିଖ କିମ୍ବା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିବା ଉଚିତ।

ଖାଲି ପଦବୀ

ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ସଂଗଠନରେ 58 ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବ। ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:

ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ – ନିବେଶକ ସମ୍ପର୍କ: 2ଟି ପଦବୀ

ପରିଚାଳକ ବାଣିଜ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟ: 14ଟି ପଦବୀ

ପରିଚାଳକ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ: 37ଟି ପଦବୀ

ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ: 5ଟି ପଦବୀ

ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ

ସାଧାରଣ, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ (EWS), ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ (OBC) ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ₹850/- (GST ସମେତ) + ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେ ଫି, ଯେତେବେଳେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ/ମାର୍କେଟିଂ ସେବା (ESM), ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ₹175/- (GST ସମେତ) + ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେ ଫି। ସ୍କ୍ରିନରେ ଅନୁରୋଧିତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ/କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ/ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ କରାଯାଇପାରିବ।

ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା, ଏକ ସାଇକୋମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା, କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ତା’ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଲୋଚନା ଏବଂ/ଅଥବା ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇପାରେ।

ମୋଟ ୧୫୦ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବାଧିକ ୨୨୫ ନମ୍ବର ରହିବ। ପରୀକ୍ଷାର ଅବଧି ୧୫୦ ମିନିଟ୍। ବିଭାଗ/ପରୀକ୍ଷା ୧, ୨ ଏବଂ ୩ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରକୃତିର, ଏବଂ ଏହି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାପ୍ତ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳରେ ଗଣନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷାର କୌଣସି ବିଭାଗରେ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ପାଇଁ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ମାର୍କିଂ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।

