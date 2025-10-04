Bank of Baroda vs SBI: ଆପଣ ନିଜର ନୂଆ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା Home Loan
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଘର କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଗୃହ ଋଣ ନେବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା କିମ୍ବା SBI (ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ) ସେ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଉଭୟ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁଧ ହାର, ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସେବା ବିଷୟରେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଫିସ୍, ସୁଧ ହାର ଏବଂ ଋଣ ଅନୁମୋଦନ ମାନଦଣ୍ଡରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଗୃହ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା
ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ବର୍ତ୍ତମାନ 7.45 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୁଧ ହାରରେ ଗୃହ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୁଧ ହାର ସବୁଠାରୁ କମ।
ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୃହ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବ୍ୟାଙ୍କବଜାର ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଫିସ୍ ଭାବରେ 0.50 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦାୟ କରେ।
ଏହି ପରିମାଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ₹8,500 ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ₹25,000 ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟାଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରିପେମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଫୋରକ୍ଲୋଜର ଚାର୍ଜ ନିଏ ନାହିଁ। ସର୍ବାଧିକ ଋଣ ଅବଧି 30 ବର୍ଷ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ଲୋଟିଂ ହାରରେ ଗୃହ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା 10.20 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ହାରରେ ଗୃହ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ।
SBI ଗୃହ ଋଣ
ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ବର୍ତ୍ତମାନ 7.50 ପ୍ରତିଶତରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ସୁଧ ହାରରେ ଗୃହ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଗୃହ ଋଣ ହାର। SBI ଗୃହ ଋଣର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଚାର୍ଜ 0.35 ପ୍ରତିଶତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
SBI କୌଣସି ପ୍ରିପେମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଫୋରକ୍ଲୋଜର ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ନିଏ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ବେଞ୍ଚମାର୍କ ହାର (ରେପୋ ହାର)ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଗୃହ/ଗୃହ ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟର ସୁଧ ହାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ରେପୋ ହାର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଗୃହ/ଗୃହ ଋଣର ସୁଧ ହାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। SBI ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲୋଟିଂ ହାରରେ ଗୃହ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆପଣ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ EMI ସହିତ ଗୃହ ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ।
କେଉଁଟି ଶସ୍ତା
ଉଭୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୁଧ ହାରକୁ ଦେଖିଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ଗୃହ ଋଣ SBI ତୁଳନାରେ ଶସ୍ତା ଦେଖାଯାଉଛି। ସୁଧ ହାରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଫିରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ SBI ତୁଳନାରେ କମ୍ ହାରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାରୁ ଗୃହ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଏ: ଆପଣ ଏହା ପାଇବେ କି? ହଁ, ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର CIBIL ସ୍କୋର 800 କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ହାରରେ ଗୃହ ଋଣ ପାଇପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁଧ ହାର। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବୟସ, ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ CIBIL ସ୍କୋର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।