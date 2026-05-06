ସାବଧାନ! ଲଗାତାର ୪ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଦେଶବ୍ୟାପି ଧର୍ମଘଟ ଘୋଷଣା, ଜାଣନ୍ତୁ ତାରିଖ
ଏହି ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ ଥିଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି କାମ ଥାଏ, ତେବେ ତାରିଖଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି।
ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧର୍ମଘଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରବାର କିମ୍ବା ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ।
ଧର୍ମଘଟ କେବେ ହେବ:
AISBISF ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାଫ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ SBIର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ୨୫ ଏବଂ ୨୬ ତାରିଖରେ ଧର୍ମଘଟ କରିବେ।
ଯଦିଓ ଧର୍ମଘଟ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିବ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋଟ ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। କାରଣ ୨୩ ମେ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଏବଂ ତା’ପରେ ୨୪ ମେ ରବିବାର ଛୁଟି।
ତା’ପରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ଦିନ ସୋମବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଧର୍ମଘଟ ପାଳନ କରିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ।
କର୍ମଚାରୀମାନେ କାହିଁକି ଧର୍ମଘଟ କରୁଛନ୍ତି:
AISBISF କହିଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ଧର୍ମଘଟ କରାଯାଉଛି। କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ, ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ନିଯୁକ୍ତି ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ପେନସନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ କିଛି ଦିନ ଧରି କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି।
ସଂଘ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ।
ମେ ୨ ତାରିଖରେ SBIର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୋଟିସରେ ଫେଡେରେସନ କହିଛି ଯେ ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଶିଳ୍ପ ବିବାଦ ଆଇନ ୧୯୪୭ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କରାଯିବ।
ଶାଖା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ସ୍ଥଗିତ ରହିବ:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ଧର୍ମଘଟର ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କେବଳ ଶାଖା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।
ଚେକ୍ ଜମା ଏବଂ ନଗଦ ଜମା ଭଳି ସୁବିଧା ଏହି ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।