ସାବଧାନ! ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏଟିଏମରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲେ ହୋଇପାରେ ଜେଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ନିୟମ
Banking Rules: ସାଧାରଣତଃ ପରିବାରରେ ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଘରର ବଡ଼ମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ପିନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇପାରିବ। ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କୌଣସି ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହୋଇପାରେ?
ଆପଣ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟର ନୋମିନି କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସୂଚନା ନଦେଇ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଆଇନତଃ ଅପରାଧ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମାମଲାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆଇନର ନିୟମ କ’ଣ କହୁଛି।
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଯାଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ
ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଇନଗତ ଭାବେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ତାଙ୍କ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡିଜିଟାଲ୍ କାରବାର କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ।
ନୋମିନି ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ
ଅନେକ ଲୋକ ମନେକରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ନୋମିନି ଭାବରେ ଦର୍ଜ ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ୍ ଧାରଣା। ନୋମିନି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଆଧିକାରିକ ସୂଚନା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିନା ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଠକେଇ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଅଟେ।
ବ୍ୟାଙ୍କ କାହିଁକି ଲଗାଇଥାଏ ଏଭଳି କଟକଣା?
ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି କଡ଼ା ନିୟମ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗୁ କରିଥାଏ, ଯେପରି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ହୋଇପାରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକରୁ ଅଧିକ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କୌଣସି ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଲୁଚାଇ ସବୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ଦାବିର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ହିଁ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥାଏ।
ବିନା ସୂଚନାରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲେ ମିଳିବ ଦଣ୍ଡ
ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସୂଚନା ନଦେଇ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହା ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାନ୍ତି, ତେବେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ମାମଲାରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଠକେଇ, ଜାଲିଆତି ଏବଂ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି।
ଟଙ୍କା ପାଇବାର ସଠିକ୍ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଉପାୟ କ’ଣ?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆତ୍ମୀୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯାଇ ଏହାର ଲିଖିତ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ‘କ୍ଲେମ୍ ଫର୍ମ’ ଆଣି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ନିଜର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ ନୋମିନି ହେବାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଆଇନଗତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବ।