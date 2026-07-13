ବାଙ୍କୀପୁରରେ ମହାନାଟକ; ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଦାଖଲ ପରେ JJP ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗିରଫ
ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ମଧ୍ୟ ଏଥର ବାଙ୍କୀପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି
ପାଟନା: ବିହାର ବାଙ୍କୀପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନକୁ ଚାଲିଛି ନାଟକ। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହର କରିବା ପରେ ଆସିଛି ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ଖବର। ତେଜପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କ ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳ(ଜେଜେଡି) ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୀଣା ମାନବୀଙ୍କୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୦୦୯ ମସିହାର ଏକ ପୁରୁଣା ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳ(ଜେଜେଡି)ର ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତେଜପ୍ରତାପ ଯାଦବ ଏହାକୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି।
ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି; ଏହି ଲୋକମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଅଧିକ ଦିନ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିହାର ଯାଉଛି। ସେଠାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା କାମ କରିବି। ବିହାର ଆସିବା ପରେ ମୋର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଚାଲିବ। ଏହାସହ ଆମେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ। ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି।
ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆମ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୀଣା ମାନବୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଦିନ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ଫସାଇବା ସହ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏପରି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ।
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି; ଆମେ ବୀଣା ମାନବୀଙ୍କ ସହ ପୂରା ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। ଆମର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଅଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ନିଜ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବାଙ୍କୀପୁର ବିଧାନସଭାର ଜନସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ସହ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସତ୍ୟର ହିଁ ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।
ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି?
ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ମଧ୍ୟ ଏଥର ବାଙ୍କୀପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜର ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଜୁଲାଇ ୧୩ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ଜୁଲାଇ ୩୦ରେ ମତଦାନ ହେବ ଓ ଅଗଷ୍ଟ ୩ ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି କରାଯିବ।
୧୯୯୦ ଦଶକରୁ ବାଙ୍କୀପୁର ଆସନ ବିଜେପି ପାଖରେ ରହିଛି। ଏହି ଆସନରୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ନୀରଜ କୁମାର ସିହ୍ନା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଅଭିଷେକ କୁମାର ବଣ୍ଟିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପୁନର୍ବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।