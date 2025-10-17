ଦୀପାବଳୀ- ଧନତେରସ ପାଇଁ କେଉଁଠି କେତେ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମନେରଖନ୍ତୁ ତାରିଖ

ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ରୁ ୨୩ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବନ୍ଦ ରହିବ?

By Rojalin Mishra
CELLNET

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଦୀପାବଳି ପର୍ବକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସାହର ବାତାବରଣ ରହିଛି। ଏହା ଆସନ୍ତାକାଲି, ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ ରେ ଧନତେରସ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହା ପରେ ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏବଂ କାଳୀ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯିବ।

ଏହା ପରେ ଛୋଟ ଦୀପାବଳି, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଏବଂ ଭାଇ ଦୂଜ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ। ତେଣୁ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ କି ଖୋଲା ରହିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସୂଚନା ଜରୁରୀ।

ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ଏବଂ ୧୮ ରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ କି?
ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ତାରିଖ, ରାମ ଏକାଦଶୀ କିମ୍ବା ଏକାଦଶୀ ପରାଣ। ଏହି ଦିନ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଉପବାସ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତଥାପି, ଆରବିଆଇ ଛୁଟି ତାଲିକା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦିନ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ନାହିଁ।

ଧନତେରସ ୧୮ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅଛି, ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଦୀପାବଳି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଧନତେରସରେ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ କୁବେର ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଗୌହାଟୀ ଭଳି ସହରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।ଏହା ସହିତ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, କୋଲକାତା, ଜୟପୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହର ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସହରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ।

ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ ତାରିଖ ହେଉଛି ମାସର ତୃତୀୟ ଶନିବାର, ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିବ।
ତଥାପି, କିଛି ସହରରେ, ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଅଧା ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ।

ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦ ରହିବ?

ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରିଖ କାଳୀ ଚୌଦସ। ରବିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ତାରିଖରେ, ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ (ଛୋଟି ଦୀପାବଳି) ଦିନ, ଅଗରତାଲା, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଆଇଜଲ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଭୋପାଳ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଚେନ୍ନାଇ, ଡେରାଡୁନ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍‌, ଗୌହାଟି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଇଟାନଗର, ଜୟପୁର, କାନପୁର, କୋଚି, କୋହିମା, କୋଲକାତା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ପାଣାଜୀ, ପାଟନା, ରାୟପୁର, ରାଞ୍ଚି, ଶିଲଂ, ସିମଲା, ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ ଏବଂ ବିଜୟୱାଡା ଭଳି ସହରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ବେଲାପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇମ୍ଫାଲ, ଜମ୍ମୁ, ମୁମ୍ବାଇ, ନାଗପୁର ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ।

ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ରୁ ୨୩ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବନ୍ଦ ରହିବ?
ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ତାରିଖ ଅମାବାସ୍ୟା। ଏହି ଦିନକୁ ଦୀପାବଳି ସ୍ନାନ, ଦୀପାବଳି ଦେବପୂଜା କୁହାଯାଏ। ବେଲାପୁର, ଭୋପାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍‌, ଇମ୍ଫାଲ, ଜମ୍ମୁ, ମୁମ୍ବାଇ, ନାଗପୁର ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର ଭଳି ସହରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଅଗରତାଲା, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଆଇଜଲ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଚେନ୍ନାଇ, ଡେରାଡୁନ, ଗୁଆହାଟି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଇଟାନଗର, ଜୟପୁର, କାନପୁର, କୋଚି, କୋହିମା, କୋଲକାତା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ପାଣାଜୀ, ପାଟନା, ରାୟପୁର, ରାଞ୍ଚି, ଶିଲଂ, ଶିମଲା, ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ ଏବଂ ବିଜୟୱାଡା ଭଳି ସହରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ତାରିଖ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା, ଅନ୍ନକୂଟ, ବାଲି ପ୍ରତିପଦା, ଦ୍ୟୋତା କ୍ରୀଡା ଏବଂ ଗୁଜରାଟୀ ନବବର୍ଷ। ଏହି ଦିନ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ବେଲାପୁର, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଡେରାଡୁନ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍‌, ଜୟପୁର, କାନପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ନାଗପୁର ଭଳି ସହରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ।

୨୩ ଅକ୍ଟୋବର ହେଉଛି ଭାଇ ବିଜେ/ଭାଇ ଦୂତ/ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଜୟନ୍ତୀ/ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା (ଦୀପାବଳି)/ଭ୍ରାତୃଦ୍ୱିତୀୟ/ନିଙ୍ଗୋଲ ଚକ୍କବୌ।

ଏହି ଦିନ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍‌, ଇମ୍ଫାଲ, କାନପୁର, କୋଲକାତା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ସିମଲାରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ, ଆରବିଆଇ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ।

