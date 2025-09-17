Bank Holiday Today: ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ନା ବନ୍ଦ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାମରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଖବର

Bank Holiday Today: ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ନା ବନ୍ଦ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାମରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଖବର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ।। ତେଣୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17, 2025 ରେ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ କି ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ।
ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ଅଛି କି ବନ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଅଛି କି ନାହିଁ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ଅଛି କି ନାହିଁ?
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଛୁଟି ତାଲିକା (RBI ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା) ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଏକ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ କେବଳ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ?
ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଅବସରରେ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଛୁଟି ରହିବ। ଏଠାରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ତଥାପି, ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜରୁରୀ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାମ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଛୁଟି ତାଲିକା (ରାଜ୍ୟୱାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା 2025) ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ପାଇଁ ଆଗାମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ପରେ, ଏହି ମାସରେ ଆହୁରି ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବନ୍ଦ ରହିବ…
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ, ନବରାତ୍ରି ଯୋଗୁଁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ, ମହାରାଜା ହରି ସିଂହ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ, ମହାଷଷ୍ଠୀ ଏବଂ ମହା ଅଷ୍ଟମୀରେ ତ୍ରିପୁରା, ଆସାମ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ତ୍ରିପୁରା, ଓଡ଼ିଶା, ଆସାମ, ମଣିପୁର, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏବଂ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଯୋଗୁଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଛୁଟି
RBI ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି ରବିବାର ଏବଂ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ଏହି ମାସରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ରବିବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ରବିବାର ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ
ଏହି ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, UPI ଏବଂ ATM ପରି ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ତଥାପି, ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ଏବଂ କିଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ।
ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଛୁଟି ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।