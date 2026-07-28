ବାପରେ… ଅଗଷ୍ଟରେ ୧୪ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଦେଖନ୍ତୁ RBI କେବେ କେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛି

ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ, ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ରହିଛି, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିର ତାଲିକା ନିଶ୍ଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI)ର ଛୁଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ ଜାତୀୟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟିକୁ ମିଶାଇ ଅନେକ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ତେବେ ସମସ୍ତ ଛୁଟି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ କେତେକ ଛୁଟି କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।

Uttarakhand Govt.

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମୋଟ ୧୪ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। କେଉଁ କେଉଁ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ, ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ପୁରା ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ…

ବାହା ହୋଇଥିଲେ ଜଣଙ୍କୁ; ବାମ୍ଫ ନେଉଛନ୍ତି ୩…

କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ:

  • ୨ ଅଗଷ୍ଟ (ରବିବାର): ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି
  • ୮ ଅଗଷ୍ଟ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର): ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ
  • ୯ ଅଗଷ୍ଟ (ରବିବାର): ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି
  • ୧୩ ଅଗଷ୍ଟ: ମଣିପୁରରେ ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟ୍ସ ଡେ ଅବସରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ
  • ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ (ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ): ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ
  • ୧୬ ଅଗଷ୍ଟ (ରବିବାର): ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି
  • ୨୨ ଅଗଷ୍ଟ (ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର): ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ
  • ୨୩ ଅଗଷ୍ଟ (ରବିବାର): ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି
  • ୨୫ ଅଗଷ୍ଟ: ଇଦ୍-ଏ-ମିଲାଦ ଅବସରରେ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ
  • ୨୮ ଅଗଷ୍ଟ: ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ
  • ୩୦ ଅଗଷ୍ଟ (ରବିବାର): ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଛୁଟି ତାଲିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।

ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଥିଲେ କେଉଁ ସେବା ଚାଲୁ ରହିବ:

ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବନ୍ଦ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ୟୁପିଆଇ (UPI), ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଏଟିଏମ୍‌ରୁ ନଗଦ ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ଆଇଏମ୍‌ପିଏସ୍ (IMPS) ଭଳି ସେବା ସାମିଲ ରହିଛି।

ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ: 

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ ଜମା କରିବା, ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ (DD) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, କେୱାଇସି (KYC) ଅପଡେଟ୍ କରିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା ଦେଖି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଥିବା କାରଣରୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ପୁରା ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ…

ବାହା ହୋଇଥିଲେ ଜଣଙ୍କୁ; ବାମ୍ଫ ନେଉଛନ୍ତି ୩…

ରାହୁଲଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଭଉଣୀ…

ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର: ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା ଓ…

1 of 19,634