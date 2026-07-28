ବାପରେ… ଅଗଷ୍ଟରେ ୧୪ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଦେଖନ୍ତୁ RBI କେବେ କେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛି
ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ, ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ରହିଛି, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିର ତାଲିକା ନିଶ୍ଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI)ର ଛୁଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ ଜାତୀୟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟିକୁ ମିଶାଇ ଅନେକ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ତେବେ ସମସ୍ତ ଛୁଟି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ କେତେକ ଛୁଟି କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମୋଟ ୧୪ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। କେଉଁ କେଉଁ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ, ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି।
କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ: