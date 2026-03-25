ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ଥିଲେ ଜାଣନ୍ତୁ, ମାସ ଶେଷରେ ଲଗାତର ରହୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ, ବନ୍ଦ ହଇଯିବ ସବୁ କାମ
Bank Close: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଛୁଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରାମ ନବମୀ, ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ପାଇଁ ଛୁଟି ଥିବାରୁ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଲଗାତାର ଚାରି ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ସହିତ, ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ମାସର ଶେଷରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଛୁଟି ରହିବ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛୁଟି ସୂଚୀ:
୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ (ଗୁରୁବାର): ରାମ ନବମୀ ଅବସରରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ମିଜୋରାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ (ଶୁକ୍ରବାର): ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରୀୟ ରାମ ନବମୀ ପାଳନ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ସିକିମ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ବିହାର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବନ୍ଦ ରହିବ।
୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚ (ଶନିବାର): ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଏବଂ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚ (ରବିବାର): ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ (ମଙ୍ଗଳବାର): ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଛୁଟି ପାଳନ କରିବେ।
ଅନଲାଇନ୍ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ:
- ଯଦିଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ:
- ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ସ: ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ।
- UPI, NEFT, ଏବଂ RTGS: ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର ପାଇଁ ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ୨୪/୭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ।
- ATM: ନଗଦ ଉଠାଣ ଏବଂ ଜମା ପାଇଁ ATM ମେସିନଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।