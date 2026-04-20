ବାପରେ ଏପ୍ରିଲରେ ଏତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ! ଅଛି ଛୁଟିର ଲମ୍ୱା ଲିଷ୍ଟ୍, ଶୀଘ୍ର ସାରିଦିଅନ୍ତୁ କାମ
ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହିଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରେ ଏବେ ଆଉ ମାତ୍ର ୧୧ ଦିନ ବାକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ୧୧ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅନେକ ଛୁଟି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାମ ସରିଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଦିନଗୁଡିକରେ ୱିକେଣ୍ଡ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଛୁଟି ରହିଛି।
ଯେପରିକି ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ସେହିପରି ବାସଭା ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ।
ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡିକରେ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ।
ଏପ୍ରିଲ ୨୦ ରୁ ଏପ୍ରିଲ ୨୬ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି:
କେଉଁ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ?
ସୋମବାର, ଏପ୍ରିଲ ୨୦ ତାରିଖରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବାସଭା ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିଛି।
ଶନିବାର ଏପ୍ରିଲ ୨୫ ତାରିଖ, ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର; ତେଣୁ, ଏହି ଦିନ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
୨୬ ଏପ୍ରିଲ ରବିବାର ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ହୋଇଥିବାରୁ, ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ:
ତେବେ ସାରା ଭାରତରେ ୨୦ ଏପ୍ରିଲରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ନାହିଁ; କେବଳ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ପାଳନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ମଧ୍ୟ ହେବ ବନ୍ଦ:
ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ବିଶେଷକରି ଏଟିଏମ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଏବଂ UPI କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆପ୍ ଭଳି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ବିନା ବାଧାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
କାମ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କରନ୍ତୁ:
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ତାରିଖଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ, ଆପଣ ବାକି ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇପାରିବେ।