ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏକାଥରେ ୧୩ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ! କାମ ଥିଲେ ଜାଣନ୍ତୁ RBI ଲିଷ୍ଟ

ଦେଖନ୍ତୁ RBI ଲିଷ୍ଟ, କେତେଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମେ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସ ଆଉ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ୨୦୨୬ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସାରା ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ବନ୍ଦରେ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ବ୍ୟତୀତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ନେଗୋସିଆବଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ସ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛୁଟିଦିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।

ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ତାରିଖଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

IPL ୨୦୨୬ରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ, ପୁଣି…

ଟିଏମ୍‌ସି ନେତା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ…

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଜୁନ୍ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ୧୧  ରୁ ୧୩ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଥିରେ ୬ ଟି ନିୟମିତ ଛୁଟି (୪ ଟି ରବିବାର ଏବଂ ୨ ଟି ଶନିବାର) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଛୁଟିଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।

ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି କେବେଯ:

ଜୁନ୍ ୭, ୨୦୨୬ – ରବିବାର

ଜୁନ୍ ୧୩, ୨୦୨୬ – ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର

ଜୁନ୍ ୧୪, ୨୦୨୬ – ରବିବାର

ଜୁନ୍ ୨୧, ୨୦୨୬ – ରବିବାର

ଜୁନ୍ ୨୭, ୨୦୨୬ – ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର

ଜୁନ୍ ୨୮, ୨୦୨୬ – ରବିବାର

ଅନ୍ୟ ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକ କେବେ:

ଜୁନ୍ ୧୫ (ସୋମବାର) – ରାଜା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ YMA ଦିବସ ଅବସରରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ମିଜୋରାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଜୁନ୍ ୧୭ (ବୁଧବାର) – ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ହରିୟାଣା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଜୁନ୍ ୧୮ (ଗୁରୁବାର) — ଗୁରୁ ଅର୍ଜନ ଦେବଙ୍କ ସହିଦ ଦିବସ ଅବସରରେ, କେବଳ ପଞ୍ଜାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଜୁନ୍ ୨୫ (ଗୁରୁବାର) – ମୁହରମ୍ ଯୋଗୁଁ ବିଜୟୱାଡା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଜୁନ୍ ୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର) – ମହରମ୍ (ଆଶୁରା) ଯୋଗୁଁ, ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଯେପରିକି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଚେନ୍ନାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଭୋପାଳ ଏବଂ ପାଟନା।

ଜୁନ୍ ୨୯ (ସୋମବାର) – ସନ୍ଥ ଗୁରୁ କବୀର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଜୁନ୍ ୩୦ (ମଙ୍ଗଳବାର) – ରେମନା ନୀ ଅବସରରେ ମିଜୋରାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଡିଜିଟାଲ ସେବାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ:

ଜୁନ୍ ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କାରବାର, ନଗଦ ଉଠାଣ, ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସମାନ ସେବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଅନଲାଇନ୍ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ସବୁଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

IPL ୨୦୨୬ରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ, ପୁଣି…

ଟିଏମ୍‌ସି ନେତା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ…

ବାହା ହେବ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରିବାରୁ ପ୍ରେମିକାକୁ…

ବଡ଼ ଧରଣ ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ଦେଶର ରାଜଧାନୀ; ୯…

1 of 9,666