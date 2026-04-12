Bank Closed: ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ; ତୁରନ୍ତ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ କାମ ନହେଲେ …

ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତାକାଲି, ୧୩ ଏପ୍ରିଲରୁ ଏକ ନୂତନ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାମ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀ , ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତାମିଲ ନବବର୍ଷ ଏବଂ ପୋହେଲା ବୈଶାଖ (ବଙ୍ଗାଳୀ ନବବର୍ଷ) ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

୧୩ ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ସପ୍ତାହର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିରେ ରବିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାର୍ବଜନୀନ କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନଥାଏ, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶନିବାରରେ ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶନିବାର ମାସର ତୃତୀୟ ଶନିବାର ହୋଇଥିବାରୁ, ସାରା ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ।

ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ବନ୍ଦ ରହିବ:

୧୩ ଏପ୍ରିଲ – ବୈଶାଖୀ/ବିହୁ ଅବସରରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଆସାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

୧୪ ଏପ୍ରିଲ – ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀ/ତାମିଲ ନବବର୍ଷ/ବିଷୁ ହେତୁ ପ୍ରାୟ ସାରା ଭାରତରେ ଛୁଟି ରହିବ।

୧୫ ଏପ୍ରିଲ – ବଙ୍ଗାଳୀ ନବବର୍ଷ କିମ୍ବା ପୋଇଲା ବୈଶାଖ ଅବସରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ତ୍ରିପୁରା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

୧୬ ଏପ୍ରିଲ – ବୋହାଗ ବିହୁ ଯୋଗୁଁ ଆସାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ।

୧୯ ଏପ୍ରିଲ – ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ରବିବାର ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

