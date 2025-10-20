Diwali Bank Holiday: ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ ରହିବନି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଖୋଲା ନା ଛୁଟି
ଜାଣନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ପୁରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିର ତାଲିକା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି, ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ତାରିଖ ଦୀପାବଳିର ପର୍ବ। ଏହି ଦିନ ସେୟାର ବଜାର ଖୋଲା ରହିବ। ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କାରବାର ଜାରି ରହିବ।
ହେଲେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ କି ବନ୍ଦ ରହିବ? ଲୋକମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ପାଇଁ RBI ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ କୋଲକାତା ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ହେଲେ ମୁମ୍ବାଇ, ପାଟନା ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଭଳି କିଛି ସହରରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଖୋଲା ରହିବ।
ଦିୱାଲୀ, ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, କାଳୀ ପୂଜା – ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଜୟପୁର, କୋଲକାତା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଅଗରତାଲା, କାନପୁର, ଶିମଲା, ଭୋପାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଚେନ୍ନାଇ, ଦେହରାଡୁନ କୋଚି, କୋହିମା, ପାନଜୀ, ରାୟପୁର, ରାଞ୍ଚି, ଶିଲୋଙ୍ଗ, ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ଏବଂ ବିଜୟୱାଡା |
ଆଜି ଯେଉଁ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଖୋଲା ରହିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ, ପାଟନା, ଜମ୍ମୁ, ବେଲାପୁର, ଇମ୍ଫାଲ, ନାଗପୁର ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଏଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା:
ଆସନ୍ତାକାଲି, ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ରେ ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ରହିବ | ଆରବିଆଇ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା (ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା), ଦୀପାବଳି, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜାରେ ମୁମ୍ବାଇ, ଭୋପାଳ, ବେଲାପୁର, ଗାଙ୍ଗଟୋକ, ଗୁଆହାଟୀ, ଇମ୍ଫାଲ, ଜାମ୍ମୁ, ନାଗପୁର, ରାୟପୁର ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଜୟପୁର, କୋଲକାତା, ପାଟନା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଅଗରତାଲା, କାନପୁର, ଶିମଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଚେନ୍ନାଇ, ଦେହରାଡୁନ୍, ଆଇଜାୱଲ୍, ଇଟାନାଗର, କୋଚି, କୋହିମା, ପାନଜୀଜୀ, ରାଞ୍ଚି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ସବୁଦିନ ଭଳି ଖୋଲା ରହିବ।
ଉଭୟ ଦିନ (ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ଏବଂ ୨୧) ବନ୍ଦ ରହିବା ସହରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି: ଭୋପାଳ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍, ଗୌହାଟି ଏବଂ ରାୟପୁର। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିର ତାଲିକା:
ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ (ସୋମବାର) – ଦିୱାଲୀ, ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ – କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଗୁଜରାଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ବନ୍ଦ ରହିବ |
ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ (ମଙ୍ଗଳବାର) – ଦିୱାଲୀ – ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି
ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ (ବୁଧବାର) – ଦିୱାଲୀ (ବାଲି ପ୍ରତୀପଡା), ବିକ୍ରମ ସମ୍ୱତ ନୂଆ ବର୍ଷ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା, ବାଲିପାଦାମି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା (ଦୀପାବଳି) – ଗୁଜୁରାଟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ସିକ୍କିମ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ (ଗୁରୁବାର) – ଭାଇ ବିଜ, ଭାଇ ଦୋଜ, ଚିତ୍ରାଗୁପ୍ତ ଜୟନ୍ତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା (ଦିୱାଲୀ), ଭାତୃ ଦ୍ୱିତିଆ, ନିଙ୍ଗୋଲ ଚକୌବା – ଗୁଜୁରାଟ, ଆସାମ, ମଣିପୁର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ (ସୋମବାର) – ଛଟ୍ ପୂଜା (ପ୍ରତୀହାରା ଶାଶ୍ୱତ / ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶାସ୍ତି) – ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାରରେ ଛୁଟିଦିନ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ (ମଙ୍ଗଳବାର) – ଛଟ୍ ପୂଜା – ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାରରେ ଛୁଟିଦିନ।
ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ (ଶୁକ୍ରବାର) – ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ – ଗୁଜରାଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।