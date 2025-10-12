Bank Holiday: 11 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ୍, ଅକ୍ଟୋବରରେ ଶେଷ ହେଉନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି, ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ…
ଅକ୍ଟୋବରରେ ଶେଷ ହେଉନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି । ପୁଣି 11 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ । ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କାରଣ ଏହା ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଥିଲା। ଆଜି ରବିବାର ଛୁଟି। RBI ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ତାହା ଜାଣିବା ଅତ୍ଯନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ୧୭ ଦିନ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିର ଏହି ତାଲିକା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା:
୧୮ ଅକ୍ଟୋବର (ଶନିବାର) – କଟି ବିହୁ ପାଇଁ ଗୌହାଟୀରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
୧୯ ଅକ୍ଟୋବର (ରବିବାର) – ରବିବାର ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ସାରା ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
୨୦ ଅକ୍ଟୋବର (ସୋମବାର) – ଦୀପାବଳି (ଦୀପାବଳି) / ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ / କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଅଗରତାଲା, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଆଇଜଲ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଭୋପାଳ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଚେନ୍ନାଇ, ଡେରାଡୁନ, ଗୌହାଟୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଇଟାନଗର, ଜୟପୁର, କାନପୁର, କୋଚି, କୋହିମା, କୋଲକାତା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ପାଣାଜୀ, ରାୟପୁର, ରାଞ୍ଚି, ଶିଲଂ, ସିମଲା, ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ ଏବଂ ବିଜୟୱାଡାରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଅକ୍ଟୋବର 21 (ମଙ୍ଗଳବାର) – ବେଲାପୁର, ଭୋପାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଗାଙ୍ଗଟକ, ଇମ୍ଫାଲ, ଜାମ୍ମୁ, ମୁମ୍ବାଇ, ନାଗପୁର, ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଦିୱାଲୀ ଅମାବାସ୍ୟା (ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜନ) / ଦୀପାବଳି / ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଅକ୍ଟୋବର 22 (ବୁଧବାର) – ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ବେଲାପୁର, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଦେହରାଡୁନ୍, ଗାଙ୍ଗଟକ, ଜୟପୁର, କାନପୁର, କୋଲକାତା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଏବଂ ଶିମଲାରେ ଦିୱାଲୀ (ବାଲି ପ୍ରତୀପଡା) / ବିକ୍ରମ ସମ୍ୱତ ନୂଆ ବର୍ଷ / ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା / ବାଲିପାଦମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଅକ୍ଟୋବର 23 (ଗୁରୁବାର) – ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଗାଙ୍ଗଟକ, ଇମ୍ଫାଲ, କାନପୁର, କୋଲକାତା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଏବଂ ଶିମଲାରେ ଭାଇ ବିଜ / ଭୋଇ ଦୁଜ / ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଜୟନ୍ତୀ / ଭ୍ରାତୃଦ୍ୱିତିଆ / ନିଙ୍ଗୋଲ ଚକୌବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଅକ୍ଟୋବର 25 (ଶନିବାର) – ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବନ୍ଦ ରହିବ |
ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ (ରବିବାର) – ରବିବାର ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ସାରା ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ (ସୋମବାର) – ଛଟ ପୂଜା ଯୋଗୁଁ କୋଲକାତା, ପାଟନା ଏବଂ ରାଞ୍ଚିରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ (ମଙ୍ଗଳବାର) – ଛଟ ପୂଜା (ସକାଳ ପୂଜା) ଯୋଗୁଁ ପାଟନା ଏବଂ ରାଞ୍ଚିରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ (ଶୁକ୍ରବାର) – ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଯୋଗୁଁ ଅହମଦାବାଦରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।